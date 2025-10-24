Live
  • Пт 24.10.2025
Сьогодні 24 жовтня 2025: яке свято та день в історії

Календар 06:00   24.10.2025
Оксана Горун
24 жовтня 1991 року Верховна Рада України ухвалила заяву про без’ядерний статус країни. У 1960-му на Байконурі сталася наймасштабніша катастрофа в історії ракетної техніки. У 1945-му урочисто відкрили ООН. У 1941-му німецькі війська захопили Харків. У 1901-му шкільна вчителька Енні Тейлор стала першою людиною, яка успішно подолала Ніагарський водоспад у бочці. У 1648-му країни Європи уклали Вестфальський мир, який заклав фундамент сучасної політичної системи з розподілом на національні держави. 

Свята та пам’ятні дати 24 жовтня

24 жовтня у світі –  Міжнародний день ООН, Всесвітній день інформації про розвиток, Міжнародний день дипломатів і Міжнародний день дій на захист клімату.

Також сьогодні:  Всесвітній день боротьби з поліомієлітом, Всесвітній день рубця, Всесвітній день кенгуру, Всесвітній день шампанського (відзначають в четверту п’ятницю жовтня), стартують Тиждень роззброєння та Всесвітній тиждень медіа- та інформаційної грамотності.

24 жовтня в історії

24 жовтня 1648 року країни Європи уклали Вестфальський мир, який завершив Тридцятирічну війну. Докладніше.

24 жовтня 1901 року американська шкільна вчителька Енні Тейлор стала першою людиною, яка успішно подолала Ніагарський водоспад у бочці. Докладніше.

24 жовтня 1941 року німецькі війська захопили Харків. Докладніше.

24 жовтня 1945 року  урочисто відкрили Організацію Об’єднаних Націй.

24 жовтня 1960 року на Байконурі сталася найбільша катастрофа в історії ракетної техніки. Вибухнула міжконтинентальна балістична ракета. Докладніше.

Вибух ракети на Байконурі - катастрофа Недєліна
Вибух ракети Р-16 на Байконурі. Фото: wikipedia.org

24 жовтня 1991 року Верховна Рада України ухвалила заяву про без’ядерний статус. У цьому документі Україна в односторонньому порядку взяла на себе зобов’язання не приймати, не виробляти та не набувати ядерної зброї.

24 жовтня 1993 року відбулася інтронізація патріарха Київського та всієї Руси-України Володимира (Романюка).

Церковне свято 24 жовтня

24 жовтня вшановують пам’ять мученика Арефи та з ним 4299 мучеників. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо в цей день туман – буде потепління.

Якщо листя ще не впало з дерев, то зима буде суворою.

Якщо небо вночі прояснилося, то буде мороз.

Що не можна робити 24 жовтня

Не можна відмовляти нікому в допомозі.

Не можна приймати подарунки від незнайомих людей.

