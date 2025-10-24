Live
Сегодня 24 октября 2025: какой праздник и день в истории

24.10.2025
Оксана Горун
Сегодня 24 октября 2025: какой праздник и день в истории

24 октября 1991 года Верховная Рада Украины приняла заявление о безъядерном статусе страны. В 1960-м на Байконуре произошла самая масштабная катастрофа в истории ракетной техники. В 1945-м торжественно открыли ООН. В 1941-м немецкие войска захватили Харьков. В 1901-м школьная учительница Энни Тейлор стала первым человеком, успешно преодолевшим Ниагарский водопад в бочке. В 1648-м страны Европы заключили Вестфальский мир, который заложил фундамент современной политической системы с распределением на национальные государства. 

Праздники и памятные даты 24 октября

24 октября в мире – Международный день ООН, Всемирный день информации о развитии, Международный день дипломатов и Международный день действий в защиту климата.

Также сегодня: Всемирный день борьбы с полиомиелитом, Всемирный день рубца, Всемирный день кенгуру, Всемирный день шампанского (отмечают в четвертую пятницу октября), стартуют Неделя разоружения и Всемирная неделя медиа- и информационной грамотности.

24 октября в истории

24 октября 1648 года страны Европы заключили Вестфальский мир, завершивший Тридцатилетнюю войну. Подробнее.

24 октября 1901 года американская школьная учительница Энни Тейлор стала первым человеком, успешно преодолевшим Ниагарский водопад в бочке. Подробнее.

24 октября 1941 года немецкие войска захватили Харьков. Подробнее.

24 октября 1945 года торжественно открыта Организация Объединенных Наций.

24 октября 1960 года на Байконуре произошла самая крупная катастрофа в истории ракетной техники. Взорвалась межконтинентальная баллистическая ракета. Подробнее.

Взрыв ракеты на Байконуре - катастрофа Неделина
Взрыв ракеты Р-16 на Байконуре. Фото: wikipedia.org

24 октября 1991 года Верховная Рада Украины приняла заявление о безъядерном статусе. В этом документе Украина в одностороннем порядке взяла на себя обязательство не принимать, не производить и не приобретать ядерное оружие.

24 октября 1993 года состоялась интронизация патриарха Киевского и всея Руси-Украины Владимира (Романюка).

Церковный праздник 24 октября

24 октября чтят память мученика Арефы и с ним 4299 мучеников. Подробнее.

Народные приметы

Если в этот день туман — будет потепление.

Если листья еще не упали с деревьев, то зима будет суровой.

Если небо ночью прояснилось, то будет мороз.

Что нельзя делать 24 октября

Нельзя отказывать никому в помощи.

Нельзя принимать подарки от незнакомых людей.

Автор: Оксана Горун
