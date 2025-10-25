Сьогодні 25 жовтня 2025: яке свято та день в історії

25 жовтня 2015 року Україна офіційно припинила авіасполучення з РФ. У 1962-му під час Карибської кризи постпред США в ООН на засіданні Радбезу продемонстрував фотографії радянських ракет на Кубі. У 1921-му розпочався другий зимовий похід армії УНР. У 1920-му в Криму народився український військовий льотчик, кримський татарин Султан Амет-Хан. У 1586-му до страти засудили королеву Шотландії Марію Стюарт.

Свята та пам’ятні дати 25 жовтня

25 жовтня – День народження Національної спілки художників України.

У світі – Міжнародний день боротьби жінок за мир, Міжнародний день військового капелана та Всесвітній день опери.

Також сьогодні: Міжнародний день обізнаності про карликовість, Європейський день юристів та Європейський день юстиції (або цивільного права), Всесвітній день обізнаності про розщеплення хребта та гідроцефалію, Всесвітній день обізнаності про мієлодиспластичний синдром, Всесвітній день макаронів, День панк-культури, День карате, Всесвітній день виробників піци (або Всесвітній день піцайоло), День змін на краще (відзначають у четверту суботу жовтня).

25 жовтня в історії

25 жовтня 1586 року до страти засудили королеву Шотландії Марію Стюарт. Докладніше.

25 жовтня 1920 року в Криму народився український військовий льотчик, кримський татарин Султан Амет-Хан – двічі Герой Радянського Союзу. Докладніше.

25 жовтня 1921 року розпочався Другий зимовий похід армії УНР, який став набагато трагічнішим, ніж перший. Докладніше.

25 жовтня 1962 року відбулася чергова знакова подія часів Карибської кризи. Постійний представник США в ООН Едлай Стівенсон на засіданні Ради безпеки продемонстрував фотографії радянських ракет на Кубі. Докладніше.

25 жовтня 2015 року Україна офіційно припинила авіасполучення з РФ. Докладніше.

Церковне свято 25 жовтня

25 жовтня вшановують пам’ять мучеників Маркіана і Мартирiя. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 25 жовтня гримить грім, то зима буде сніжною й теплою.

Якщо зірки вночі яскраві – скоро буде мороз, а якщо тьмяні – потепління.

Що не можна робити 25 жовтня

Не можна пліткувати, брехати й обманювати.

Не можна відмовляти в допомозі та милостині.