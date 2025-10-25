Сегодня 25 октября 2025: какой праздник и день в истории

25 октября 2015 года Украина официально прекратила авиасообщение с РФ. В 1962-м во время Карибского кризиса постпред США в ООН на заседании Совбеза продемонстрировал фотографии советских ракет на Кубе. В 1921-м начался Второй зимний поход армии УНР. В 1920-м в Крыму родился украинский военный летчик, крымский татарин Султан Амет-Хан. В 1586-м к смертной казни приговорили королеву Шотландии Марию Стюарт.

Праздники и памятные даты 25 октября

25 октября – День рождения Национального союза художников Украины.

В мире – Международный день борьбы женщин за мир, Международный день военного капеллана и Всемирный день оперы.

Также сегодня: Международный день осведомленности о карликовости, Европейский день юристов и Европейский день юстиции (или гражданского права), Всемирный день осведомленности о расщеплении позвоночника и гидроцефалии, Всемирный день осведомленности о миелодиспластическом синдроме, Всемирный день макарон, День панк-культуры, День каратэ, Всемирный день производителей пиццы (или Всемирный день пиццайоло), День перемен к лучшему (отмечают в четвертую субботу октября).

25 октября в истории

25 октября 1586 года к смертной казни приговорили королеву Шотландии Марию Стюарт. Подробнее.

<br />

25 октября 1920 года в Крыму родился украинский военный летчик, крымский татарин Султан Амет-Хан – дважды Герой Советского Союза. Подробнее.

25 октября 1921 года начался Второй зимний поход армии УНР, ставший гораздо более трагичным, чем первый. Подробнее.

25 октября 1962 года произошло очередное знаковое событие времен Карибского кризиса. Постоянный представитель США в ООН Эдлай Стивенсон на заседании Совбеза продемонстрировал фотографии советских ракет на Кубе. Подробнее.

25 октября 2015 года Украина официально прекратила авиасообщение с РФ. Подробнее.

Церковный праздник 25 октября

25 октября чтят память мучеников Маркиана и Мартирия. Подробнее.

Народные приметы

Если 25 октября гремит гром, зима будет снежной и теплой.

Если звезды ночью яркие – скоро будет мороз, а если тусклые – потепление.

Что нельзя делать 25 октября

Нельзя сплетничать, врать и обманывать.

Нельзя отказывать в помощи и подаянии.