У поліції показали кадри з місць “прильотів” у Харкові (фото)
В облуправлінні Національної поліції уточнили, що внаслідок атаки у Харкові 25 жовтня постраждала ціла родина. Серед них – двоє неповнолітніх.
“Це жінки 68 і 52 років, 25-річний чоловік та двоє хлопців 15 і 13 років“, – пишуть у поліції.
Інший удар прийшовся по недобудованому дому. Ще один БпЛА впав на дах гуртожитку. У цих випадках обійшлося без постраждалих.
“За фактами воєнних злочинів слідчі розпочали досудові розслідування за ст. 438 Кримінального кодексу України“, – додали копи.
Нагадаємо, 25 жовтня близько 17:00 у Харкові пролунали вибухи. Мер Ігор Терехов зазначив, що БпЛА типу «Молния» був носієм двох FPV-дронів. Один із них упав на дах приватного будинку у Шевченківському районі, там пошкоджено скління вікон. Інший FPV-дрон влучив у фасад будівлі також у Шевченківському районі. Сам носій – БпЛА «Молния» – впав на дах гуртожитку у Київському районі. Бойова частина впала поряд із будинком. Серед п’яти постраждалих внаслідок ударів – двоє дітей, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Гостру реакцію на стрес отримали 25-річний чоловік, 51-річна та 68-річна жінки та хлопці 13 та 15 років. Лікарі надали їм допомогу на місці.
