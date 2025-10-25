В полиции показали кадры с мест «прилетов» в Харькове (фото)

В облуправлении Национальной полиции уточнили, что в результате атаки в Харькове 25 октября пострадала целая семья. Среди них – двое несовершеннолетних.

«Это женщины 68 ​​и 52 лет, 25-летний мужчина и двое парней 15 и 13 лет», – пишут в полиции.

Другой удар пришелся по недостроенному дому. Еще один БпЛА упал на крышу общежития. В этих случаях обошлось без пострадавших.

«По фактам военных преступлений следователи начали досудебные расследования по ст. 438 Уголовного кодекса Украины», – добавили копы.

Напомним, 25 октября около 17:00 в Харькове прогремели взрывы. Мэр Игорь Терехов отметил, что БпЛА типа «Молния» был носителем двух FPV-дронов. Один из них упал в крышу частного дома в Шевченковском районе, там повреждено остекление окон. Другой FPV-дрон попал в фасад здания также в Шевченковском районе. Сам носитель – БпЛА «Молния» – упал на крышу общежития в Киевском районе. Боевая часть упала рядом со зданием. Среди пяти пострадавших в результате ударов – двое детей, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Острую реакцию на стресс получили 25-летний мужчина, 51-летняя и 68-летняя женщины и парни 13 и 15 лет. Врачи оказали им помощь на месте.

