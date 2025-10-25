Live
  • Сб 25.10.2025
  • Харьков  +8°С
  • USD 41.9
  • EUR 48.55

В полиции показали кадры с мест «прилетов» в Харькове (фото)

Происшествия 20:12   25.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
В полиции показали кадры с мест «прилетов» в Харькове (фото)

В облуправлении Национальной полиции уточнили, что в результате атаки в Харькове 25 октября пострадала целая семья. Среди них – двое несовершеннолетних.

«Это женщины 68 ​​и 52 лет, 25-летний мужчина и двое парней 15 и 13 лет», – пишут в полиции.

Другой удар пришелся по недостроенному дому. Еще один БпЛА упал на крышу общежития. В этих случаях обошлось без пострадавших.

«По фактам военных преступлений следователи начали досудебные расследования по ст. 438 Уголовного кодекса Украины», – добавили копы.

Обстрел Харькова 25 октября 2025

Напомним, 25 октября около 17:00 в Харькове прогремели взрывы. Мэр Игорь Терехов отметил, что БпЛА типа «Молния» был носителем двух FPV-дронов. Один из них упал в крышу частного дома в Шевченковском районе, там повреждено остекление окон. Другой FPV-дрон попал в фасад здания также в Шевченковском районе. Сам носитель – БпЛА «Молния» – упал на крышу общежития в Киевском районе. Боевая часть упала рядом со зданием. Среди пяти пострадавших в результате ударов – двое детей, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Острую реакцию на стресс получили 25-летний мужчина, 51-летняя и 68-летняя женщины и парни 13 и 15 лет. Врачи оказали им помощь на месте.

Читайте также: Из Купянска удалось эвакуировать пожилого мужчину

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Сегодня Харьков атаковали российские FPV-дроны – Терехов (дополнено)
Сегодня Харьков атаковали российские FPV-дроны – Терехов (дополнено)
25.10.2025, 18:40
Новости Харькова – главное 25 октября: «прилет» в городе, успехи ВСУ
Новости Харькова – главное 25 октября: «прилет» в городе, успехи ВСУ
25.10.2025, 17:30
Россияне ударили по детскому саду в Киеве – известно о девяти пострадавших
Россияне ударили по детскому саду в Киеве – известно о девяти пострадавших
25.10.2025, 09:35
Враг заставлял петь гимн и использовал как живой щит: как спасали подростка
Враг заставлял петь гимн и использовал как живой щит: как спасали подростка
25.10.2025, 14:54
«Серьезная угроза»: Коваленко о бомбах, которые могут лететь на Харьковщину
«Серьезная угроза»: Коваленко о бомбах, которые могут лететь на Харьковщину
25.10.2025, 10:35
В полиции показали кадры с мест «прилетов» в Харькове (фото)
В полиции показали кадры с мест «прилетов» в Харькове (фото)
25.10.2025, 20:12

Новости по теме:

25.10.2025
Из-за российских обстрелов Лозовая осталась без света и воды
24.10.2025
За сутки на Харьковщине ВСУ отбили 15 атак РФ – данные Генштаба на 08:00
22.10.2025
Взрывы в Харькове: БпЛА атаковали детсад, есть раненые, двое тяжелых (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В полиции показали кадры с мест «прилетов» в Харькове (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 25 октября 2025 в 20:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В облуправлении Национальной полиции уточнили, что в результате атаки в Харькове 25 октября пострадала целая семья. Среди них – двое несовершеннолетних.".