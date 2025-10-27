Де сьогодні, 27 жовтня, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку п’ять атак відбили українські воїни в районах населених пунктів Вовчанськ, Бологівка та у бік Бочкового, ще один бій триває.
На Куп’янському напрямку ворог сім разів намагався просунутись на позиції українських підрозділів, у районі населеного пункту Степова Новоселівка та у бік Піщаного.
Загалом по всій лінії фронту зафіксували 101 бій.
Нагадаємо, після пошкодження дамби у Бєлгородській області може знизитись інтенсивність атак ворога в районі Вовчанська, вважає начальник управління комунікацій угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, наразі ситуація у Вовчанську складна – окупанти активно намагаються обходити місто з західного боку.
Читайте також: ISW: СОУ, ймовірно, просунулися на Куп’янському та Борівському напрямках
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, війна, Генштаб ЗСУ, фронт, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Де сьогодні, 27 жовтня, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2025 в 16:52;