Де сьогодні, 27 жовтня, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00

Фронт 16:52   27.10.2025
Вікторія Яковенко
Де сьогодні, 27 жовтня, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку п’ять атак відбили українські воїни в районах населених пунктів Вовчанськ, Бологівка та у бік Бочкового, ще один бій триває.

На Куп’янському напрямку ворог сім разів намагався просунутись на позиції українських підрозділів, у районі населеного пункту Степова Новоселівка та у бік Піщаного.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 101 бій.

Нагадаємо, після пошкодження дамби у Бєлгородській області може знизитись інтенсивність атак ворога в районі Вовчанська, вважає начальник управління комунікацій угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, наразі ситуація у Вовчанську складна – окупанти активно намагаються обходити місто з західного боку.

Читайте також: ISW: СОУ, ймовірно, просунулися на Куп’янському та Борівському напрямках

Автор: Вікторія Яковенко
