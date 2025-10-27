Где сегодня, 27 октября, атаковал враг на Харьковщине: данные ГШ на 16:00

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении пять атак отбили украинские воины в районах населенных пунктов Волчанск, Бологовка и в сторону Бочково, еще один бой продолжается.

На Купянском направлении враг семь раз пытался продвинуться на позиции украинских подразделений, в районе населенного пункта Степовая Новоселовка и в сторону Песчаного.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 101 бой.

Напомним, после повреждения дамбы в Белгородской области может снизиться интенсивность атак врага в районе Волчанска, считает начальник управления коммуникаций группировки Объединенных сил Виктор Трегубов. По его словам, сейчас ситуация в Волчанске сложная – оккупанты активно пытаются обходить город с западной стороны.