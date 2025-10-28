Синєгубов: ворог атакував три населені пункти Харківщини
Начальник ХОВА Олег Синєгубов у зведенні за 28 жовтня повідомив, що протягом минулої доби росіяни вдарили по трьох населених пунктах Харківської області.
Постраждалих внаслідок обстрілів напередодні не було.
“Медики надали допомогу 41-річному чоловіку, який постраждав внаслідок обстрілу в м. Куп’янськ 26 жовтня”, – зазначив начальник ХОВА.
Протягом доби росіяни вдарили по Харківській області наступним озброєнням:
- БпЛА типу “Герань-2”;
- fpv-дрон.
Внаслідок обстрілів в Ізюмському районі пошкоджений приватний будинок, а в Харківському районі, у Козачій Лопані, “прилетіло” по багатоквартирному будинку.
