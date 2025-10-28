Live
  • Вт 28.10.2025
  • Харків  +8°С
  • USD 42.07
  • EUR 48.97

Синєгубов: ворог атакував три населені пункти Харківщини

Події 08:33   28.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов: ворог атакував три населені пункти Харківщини

Начальник ХОВА Олег Синєгубов у зведенні за 28 жовтня повідомив, що протягом минулої доби росіяни вдарили по трьох населених пунктах Харківської області.

Постраждалих внаслідок обстрілів напередодні не було.

“Медики надали допомогу 41-річному чоловіку, який постраждав внаслідок обстрілу в м. Куп’янськ 26 жовтня”, – зазначив начальник ХОВА.

Протягом доби росіяни вдарили по Харківській області наступним озброєнням:

  • БпЛА типу “Герань-2”;
  • fpv-дрон.

Внаслідок обстрілів в Ізюмському районі пошкоджений приватний будинок, а в Харківському районі, у Козачій Лопані, “прилетіло” по багатоквартирному будинку.

Читайте також: Про 20 боїв на Харківщині передає Генштаб – де проривалися росіяни

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Синєгубов: ворог атакував три населені пункти Харківщини
Синєгубов: ворог атакував три населені пункти Харківщини
28.10.2025, 08:33
Як вимикатимуть світло в Харкові та області 28 жовтня – графік
Як вимикатимуть світло в Харкові та області 28 жовтня – графік
27.10.2025, 22:10
Сьогодні 28 жовтня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 28 жовтня 2025: яке свято та день в історії
28.10.2025, 06:00
Дрони-матки з FPV почали застосовувати проти Харкова – підсумки 27 жовтня
Дрони-матки з FPV почали застосовувати проти Харкова – підсумки 27 жовтня
27.10.2025, 23:00
ISW: РФ просунулася на півночі від Харкова, а у ЗСУ є успіхи на Куп’янщині
ISW: РФ просунулася на півночі від Харкова, а у ЗСУ є успіхи на Куп’янщині
28.10.2025, 07:15
Автобус до кладовища №13 пустять у Харкові
Автобус до кладовища №13 пустять у Харкові
27.10.2025, 20:49

Новини за темою:

27.10.2025
«Не все можна коментувати публічно» – Терехов про удари FPV по Харкову
25.10.2025
За добу на Харківщині 13 поранених, пошкоджені п’ять підприємств – Синєгубов
25.10.2025
Дві пожежі вирували на Харківщині через удари РФ – подробиці від ДСНС
23.10.2025
Дев’ятеро людей постраждали через обстріли регіону, є загиблий
22.10.2025
Росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі в Лозовій – Синєгубов


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Синєгубов: ворог атакував три населені пункти Харківщини», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2025 в 08:33;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов у зведенні за 28 жовтня повідомив, що протягом минулої доби росіяни вдарили по трьох населених пунктах Харківської області.".