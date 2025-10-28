Синегубов: враг атаковал три населенных пункта Харьковщины

Начальник ХОВА Олег Синегубов в сводке за 28 октября сообщил, что в течение минувших суток россияне ударили по трем населенным пунктам Харьковской области.

Пострадавших в результате обстрелов накануне не было.

«Медики оказали помощь 41-летнему мужчине, пострадавшему в результате обстрела в г. Купянск 26 октября», – отметил начальник ХОВА.

В течение суток россияне ударили по Харьковской области следующим вооружением:

БпЛА типа «Герань-2»;

fpv-дрон.

В результате обстрелов в Изюмском районе поврежден частный дом, а в Харьковском районе, в Казачьей Лопани «прилетело» по многоквартирному дому.