Синегубов: враг атаковал три населенных пункта Харьковщины
Фото: пресс-служба ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синегубов в сводке за 28 октября сообщил, что в течение минувших суток россияне ударили по трем населенным пунктам Харьковской области.
Пострадавших в результате обстрелов накануне не было.
«Медики оказали помощь 41-летнему мужчине, пострадавшему в результате обстрела в г. Купянск 26 октября», – отметил начальник ХОВА.
В течение суток россияне ударили по Харьковской области следующим вооружением:
- БпЛА типа «Герань-2»;
- fpv-дрон.
В результате обстрелов в Изюмском районе поврежден частный дом, а в Харьковском районе, в Казачьей Лопани «прилетело» по многоквартирному дому.
Читайте также: О 20 боях на Харьковщине передает Генштаб – где прорывались россияне
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: обстрелы, прилеты, синегубов, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Синегубов: враг атаковал три населенных пункта Харьковщины», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 28 октября 2025 в 08:33;