ISW: росіяни змогли просунутися у Куп’янську – що відомо

Україна 11:45   30.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У зведенні 30 жовтня в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили про зміни на фронті в Харківській області.

Так, згідно з геолокаційними кадрами, нещодавно армія РФ змогла захопити нові території в центральній частині Куп’янська. Також експерти зафіксували, що ЗСУ намагалися відбити частину земель у місті, але поки що – марно.

“Непідтверджені твердження: російський блогер стверджував, що російські війська просунулися вздовж залізничної колії на південь від Степової Новоселівки (південніше на схід від Куп’янська)”, – зазначили аналітики.

Тим часом ситуація на інших ділянках фронту залишилася без змін. Російський блогер стверджував, що ЗС РФ просунулися на північ від Харкова в районі Глибокого, але ця інформація виявилася фейковою.

“Непідтверджені заяви: пов’язаний з Кремлем російський блогер стверджував, що російські війська просунулися на схід від Бологівки (на схід від Великого Бурлука)”, – додали в Інституті вивчення війни.

Читайте також: Про 20 боїв на Харківщині повідомив Генштаб – дані на 08:00

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
