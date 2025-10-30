ISW: россияне смогли продвинуться в Купянске – что известно
В сводке 30 октября в Институте изучения войны (ISW) сообщили об изменениях на фронте в Харьковской области.
Так, согласно геолокационным кадрам, недавно армия РФ смогла захватить новые территории в центральной части Купянска. Также эксперты зафиксировали, что ВСУ пытались отбить часть земель в городе, но пока что – безуспешно.
«Неподтвержденные утверждения: российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись вдоль железнодорожного пути к югу от Степной Новоселовки (юго-восточнее Купянска)», – отметили аналитики.
Тем временем ситуация на других участках фронта осталась без изменений. Российский блогер утверждал, что ВС РФ продвинулись на севере от Харькова в районе Глубокого, но данная информация оказалась фейковой.
«Неподтвержденные заявления: связанный с Кремлем российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись восточнее Бологовки (восточнее Великого Бурлука)», – добавили в Институте изучения войны.
Читайте также: О 20 боях на Харьковщине сообщил Генштаб – данные на 08:00
Категории: Украина, Фронт, Харьков
Дата публикации материала: 30 октября 2025 в 11:45