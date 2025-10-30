ISW: россияне смогли продвинуться в Купянске – что известно

В сводке 30 октября в Институте изучения войны (ISW) сообщили об изменениях на фронте в Харьковской области.

Так, согласно геолокационным кадрам, недавно армия РФ смогла захватить новые территории в центральной части Купянска. Также эксперты зафиксировали, что ВСУ пытались отбить часть земель в городе, но пока что – безуспешно.

«Неподтвержденные утверждения: российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись вдоль железнодорожного пути к югу от Степной Новоселовки (юго-восточнее Купянска)», – отметили аналитики.

Тем временем ситуация на других участках фронта осталась без изменений. Российский блогер утверждал, что ВС РФ продвинулись на севере от Харькова в районе Глубокого, но данная информация оказалась фейковой.

«Неподтвержденные заявления: связанный с Кремлем российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись восточнее Бологовки (восточнее Великого Бурлука)», – добавили в Институте изучения войны.