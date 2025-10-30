Синєгубов: у Лозовій віялові відключення, без світла близько трьох тисяч людей

Live
Події 08:44   30.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вранці 30 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни вдарили по шести населених пунктах області. Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей. 

“У с. Піски-Радьківські Борівської громади постраждали 48-річний чоловік і 46-річна жінка”, – написав начальник ХОВА.

Протягом доби по регіону “прилетіло” таке озброєння:

  • ракета (тип встановлюється);
  • чотири КАБ;
  • два БпЛА типу «Герань-2»;
  • два fpv-дрони;
  • БпЛА (тип встановлюється).

У результаті обстрілів у Купʼянському районі пошкоджений приватний будинок та авто, а в Ізюмському – “прилетіло” по машині.

“У Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Руська Лозова); у Лозівському районі пошкоджено два приватні будинки, три нежитлові будівлі, два автомобілі, адмінбудівлю, цивільне підприємство (м. Лозова), залізничну інфраструктуру (с. Лиманівка)“, – уточнив Синєгубов.

Тимчасово без електроенергії, за даними начальника ХОВА, залишаються близько трьох тисяч абонентів у Лозовій – у місті почалися віялові відключення світла.

Читайте також: Через масовану атаку РФ сьогодні на Харківщині почалися відключення світла

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
