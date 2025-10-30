Синєгубов: у Лозовій віялові відключення, без світла близько трьох тисяч людей
Вранці 30 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни вдарили по шести населених пунктах області. Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей.
“У с. Піски-Радьківські Борівської громади постраждали 48-річний чоловік і 46-річна жінка”, – написав начальник ХОВА.
Протягом доби по регіону “прилетіло” таке озброєння:
- ракета (тип встановлюється);
- чотири КАБ;
- два БпЛА типу «Герань-2»;
- два fpv-дрони;
- БпЛА (тип встановлюється).
У результаті обстрілів у Купʼянському районі пошкоджений приватний будинок та авто, а в Ізюмському – “прилетіло” по машині.
“У Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Руська Лозова); у Лозівському районі пошкоджено два приватні будинки, три нежитлові будівлі, два автомобілі, адмінбудівлю, цивільне підприємство (м. Лозова), залізничну інфраструктуру (с. Лиманівка)“, – уточнив Синєгубов.
Тимчасово без електроенергії, за даними начальника ХОВА, залишаються близько трьох тисяч абонентів у Лозовій – у місті почалися віялові відключення світла.
