Синегубов: в Лозовой – веерные отключения, без света около трех тысяч людей
Утром 30 октября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне ударили по шести населенным пунктам области. В результате обстрелов пострадали двое людей.
«В с. Пески-Радьковские Боровской громады пострадали 48-летний мужчина и 46-летняя женщина», – написал начальник ХОВА.
В течение суток по Харьковщине «прилетело» следующее вооружение:
- ракета (тип устанавливается);
- четыре КАБ;
- два БпЛА типа «Герань-2»;
- два fpv-дрона;
- БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов в Купянском районе поврежден дом и авто, а в Изюмском – «прилетело» по авто.
«В Харьковском районе поврежден автомобиль (с. Русская Лозовая); в Лозовском районе повреждены два частных дома, три нежилых здания, два автомобиля, админздание, гражданское предприятие (г. Лозовая), железнодорожная инфраструктура (с. Лимановка)», – уточнил Синегубов.
Временно без электроэнергии, по данным начальника ХОВА, остаются около трех тысяч абонентов в Лозовой – в городе начались веерные отключения света.
