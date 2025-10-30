Live
Синегубов: в Лозовой – веерные отключения, без света около трех тысяч людей

Происшествия 08:44   30.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов: в Лозовой – веерные отключения, без света около трех тысяч людей

Утром 30 октября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне ударили по шести населенным пунктам области. В результате обстрелов пострадали двое людей. 

«В с. Пески-Радьковские Боровской громады пострадали 48-летний мужчина и 46-летняя женщина», – написал начальник ХОВА.

В течение суток по Харьковщине «прилетело» следующее вооружение:

  • ракета (тип устанавливается);
  • четыре КАБ;
  • два БпЛА типа «Герань-2»;
  • два fpv-дрона;
  • БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Купянском районе поврежден дом и авто, а в Изюмском – «прилетело» по авто.

«В Харьковском районе поврежден автомобиль (с. Русская Лозовая); в Лозовском районе повреждены два частных дома, три нежилых здания, два автомобиля, админздание, гражданское предприятие (г. Лозовая), железнодорожная инфраструктура (с. Лимановка)», – уточнил Синегубов.

Временно без электроэнергии, по данным начальника ХОВА, остаются около трех тысяч абонентов в Лозовой – в городе начались веерные отключения света.

Читайте также: Из-за массированной атаки РФ сегодня на Харьковщине начались отключения света

Автор: Николь Костенко-Лагутина
