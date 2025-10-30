“Якщо треба зателефонувати, можна вийти з ТЦК” – заступник начальника ХОТЦК 📹

На питання – чи має право на телефонний дзвінок особа, яка прибула до приміщення ТЦК та СП не за власним бажанням, і коли вона може його зробити – відповів на брифінгу Микола Шарий, заступник начальника Харківського ОТЦК та СП з психологічної підтримки персоналу.

Насамперед Шарий закликав розрізняти вуличні заходи з оповіщення та прийом громадян у приміщеннях ТЦК та СП.

«Група оповіщення працює по адресах, на вулицях, в місцях скупчення людей. Вони працюють спільно з Національною поліцією України, є представник. Якщо ми кажемо про приміщення ТЦК та СП, то це зовсім інша мова. Там група оповіщення не працює. Якщо людина приходить на прийом, вона або записується в електронну чергу, або приходить особисто, каже: “Мені треба вирішити якесь питання”. Я не зовсім зрозумів про телефонний дзвінок. У нього ж телефон є», — відповів Шарий.

За його словами, смартфони ті, хто «прийшов на прийом», здають із міркувань безпеки.

“На вході в кожне приміщення ТЦК та СП висить оголошення, що на території ТЦК та СП використання, відеозйомка і телефонні розмови заборонені. У деяких ТЦК та СП облаштовані спеціальні ячейки, куди закривається телефон. Він закриває сам свій телефон, пішов, пройшов все. Це на даний час є територія з обмеженими повноваженнями. Тобто заборонено з метою безпеки людей, щоб там не було потім у нас “прильотів”. Тому що в телефоні можна виставити геолокацію, можна провести зйомку, потім прив’язатися до місцевості. З метою підвищення заходів безпеки прохання всім здавати телефон. Якщо треба зателефонувати, можна вийти з ТЦК та СП і зателефонувати”, – заявив Шарий.