«Если нужно позвонить, можно выйти из ТЦК и позвонить» — замначальника ХОТЦК

На вопрос — имеет ли право на телефонный звонок лицо, прибывшее в помещение ТЦК и СП не по собственному желанию, и когда оно может его сделать — ответил на брифинге Николай Шарый, замначальника Харьковского ОТЦК и СП по психологической поддержке персонала.

В первую очередь Шарый призвал различать уличные мероприятия по оповещению и прием граждан в помещениях ТЦК и СП.

«Группа оповещения работает по адресам, на улицах, в местах скопления людей. Они работают совместно с Национальной полицией Украины, есть представитель. Если мы говорим о помещении ТЦК и СП, то это совсем другой разговор. Там группа оповещения не работает. Если человек приходит на прием, он либо записывается в электронную очередь, либо приходит лично, говорит: «Мне нужно решить какой-то вопрос». Я не совсем понял про телефонный звонок. У него же телефон есть», — ответил Шарый.

По его словам, смартфоны те, кто «пришел на прием», сдают из соображений безопасности.

«На входе в каждое помещение ТЦК и СП висит объявление, что на территории ТЦК и СП использование, видеосъемка и телефонные разговоры запрещены. В некоторых ТЦК и СП оборудованы специальные ячейки, куда закрывается телефон. Он закрывает сам свой телефон, ушел, прошел все. Это в настоящее время является территорией с ограниченными полномочиями. То есть запрещено в целях безопасности людей, чтобы там не было потом у нас «прилетов». Потому что в телефоне можно выставить геолокацию, можно провести съемку, потом привязаться к местности. В целях повышения мер безопасности просьба всем сдавать телефон. Если нужно позвонить, можно выйти из ТЦК и СП и позвонить», — заявил Шарый.