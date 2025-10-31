Сьогодні 31 жовтня 2025: яке свято та день в історії

31 жовтня – Гелловін. У цей день 1517 року Мартін Лютер оприлюднив 95 тез проти індульгенцій. У 1922-му Беніто Муссоліні став прем’єр-міністром Італії. У 1941-му завершили спорудження монумента чотирьом президентам США на горі Рашмор. У 2018 році цього дня в Індії відкрили найвищу статую у світі – Статую Єдності.

Свята та пам’ятні дати 31 жовтня

31 жовтня в Україні та світі відзначають Гелловін. Докладніше про історію свята.

Також сьогодні: Міжнародний день економії та Всесвітній день заощаджень, Всесвітній день міст, Міжнародний день Чорного моря, День чарівництва, Всесвітній день лемура (остання п’ятниця жовтня), протестантські церкви відзначають День Реформації.

31 жовтня в історії

31 жовтня 1517 року католицький священник Мартін Лютер оприлюднив 95 тез проти індульгенцій. Докладніше.

31 жовтня 1922 року Беніто Муссоліні став прем’єр-міністром Італії. Докладніше.

31 жовтня 1941 року завершили створення монумента чотирьом президентам США на горі Рашмор. Докладніше.

31 жовтня 1984 року прем’єр-міністрка Індії Індіра Ґанді загинула від рук своїх охоронців. Докладніше.

31 жовтня 1999 року в Україні відбувся перший тур виборів президента, за результатами якого чинний президент Леонід Кучма зміг вивести до другого туру найвигіднішого з можливих кандидатів – комуніста Петра Симоненка. Докладніше.

31 жовтня 2018 року в Індії відкрили найвищу статую у світі – Статую Єдності. Докладніше.

Церковне свято 31 жовтня

31 жовтня вшановують пам’ять апостолів вiд 70: Стахія, Амплiя, Урвана, Наркиса, Апелiя та Арістовула. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо птахи сидять насупившись – буде затяжна негода.

Якщо зранку йде сніг, то зима буде теплою та прийде нескоро.

Що не можна робити 31 жовтня

Не можна лінуватися.

Не можна давати гроші в борг.

Не можна відмовляти людям у допомозі.