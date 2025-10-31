Live
  • Пт 31.10.2025
  • Харків  +9°С
  • USD 41.97
  • EUR 48.51

Сьогодні 31 жовтня 2025: яке свято та день в історії

Календар 06:00   31.10.2025
Оксана Горун
Сьогодні 31 жовтня 2025: яке свято та день в історії

31 жовтня – Гелловін. У цей день 1517 року Мартін Лютер оприлюднив 95 тез проти індульгенцій. У 1922-му Беніто Муссоліні став прем’єр-міністром Італії. У 1941-му завершили спорудження монумента чотирьом президентам США на горі Рашмор. У 2018 році цього дня в Індії відкрили найвищу статую у світі – Статую Єдності.

Свята та пам’ятні дати 31 жовтня

31 жовтня в Україні та світі відзначають Гелловін. Докладніше про історію свята.

Також сьогодні: Міжнародний день економії та Всесвітній день заощаджень, Всесвітній день міст,  Міжнародний день Чорного моря, День чарівництва, Всесвітній день лемура (остання п’ятниця жовтня), протестантські церкви відзначають День Реформації.

31 жовтня в історії

31 жовтня 1517 року католицький священник Мартін Лютер оприлюднив 95 тез проти індульгенцій. Докладніше.

31 жовтня 1922 року Беніто Муссоліні став прем’єр-міністром Італії. Докладніше.

Дуче Беніто Муссоліні
Беніто Муссоліні. Фото: Library of Congress

31 жовтня 1941 року завершили створення монумента чотирьом президентам США на горі Рашмор. Докладніше.

31 жовтня 1984 року прем’єр-міністрка Індії Індіра Ґанді загинула від рук своїх охоронців. Докладніше.

31 жовтня 1999 року в Україні відбувся перший тур виборів президента, за результатами якого чинний президент Леонід Кучма зміг вивести до другого туру найвигіднішого з можливих кандидатів – комуніста Петра Симоненка. Докладніше.

31 жовтня 2018 року в Індії відкрили найвищу статую у світі – Статую Єдності. Докладніше.

Статуя Єдності в Індії – найвища у світі
Фото: Снехрашми

Церковне свято 31 жовтня

31 жовтня вшановують пам’ять апостолів вiд 70: Стахія, Амплiя, Урвана, Наркиса, Апелiя та Арістовула. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо птахи сидять насупившись – буде затяжна негода.

Якщо зранку йде сніг, то зима буде теплою та прийде нескоро.

Що не можна робити 31 жовтня

Не можна лінуватися.

Не можна давати гроші в борг.

Не можна відмовляти людям у допомозі.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Вночі РФ била по Лозовській громаді: люди без світла, мер хвилюється про тепло
Вночі РФ била по Лозовській громаді: люди без світла, мер хвилюється про тепло
31.10.2025, 07:27
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
28.10.2025, 11:45
«Багато провокацій»: у Харківському ОТЦК підрахували конфлікти з оповіщувачами
«Багато провокацій»: у Харківському ОТЦК підрахували конфлікти з оповіщувачами
30.10.2025, 19:34
«Приліт» за кільцевою Харкова: Терехов повідомив про падіння «молнии» (відео)
«Приліт» за кільцевою Харкова: Терехов повідомив про падіння «молнии» (відео)
30.10.2025, 17:54
Новини Харкова – головне 30 жовтня: масована атака, травмували копа
Новини Харкова – головне 30 жовтня: масована атака, травмували копа
30.10.2025, 21:43
Сьогодні 31 жовтня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 31 жовтня 2025: яке свято та день в історії
31.10.2025, 06:00

Новини за темою:

30.10.2025
Сьогодні 30 жовтня 2025: який день в історії
29.10.2025
Сьогодні 29 жовтня 2025: яке свято та день в історії
28.10.2025
Сьогодні 28 жовтня 2025: яке свято та день в історії
27.10.2025
Сьогодні 27 жовтня 2025: яке свято і день в історії
26.10.2025
Сьогодні 26 жовтня 2025: яке свято та день в історії


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Сьогодні 31 жовтня 2025: яке свято та день в історії», то перегляньте більше у розділі Календар на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2025 в 06:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "31 жовтня – Гелловін. У цей день 1517 року Мартін Лютер оприлюднив 95 тез проти індульгенцій. У 1922-му Беніто Муссоліні став прем’єр-міністром Італії".