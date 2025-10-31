Live
Сегодня 31 октября 2025: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   31.10.2025
Оксана Горун
Сегодня 31 октября 2025: какой праздник и день в истории

31 октября – Хэллоуин. В этот день 1517 года Мартин Лютер обнародовал 95 тезисов против индульгенций. В 1922-м Бенито Муссолини стал премьер-министром Италии. В 1941-м завершили сооружение монумента четырем президентам США на горе Рашмор. В 2018-м в этот день в Индии открыли самую высокую статую в мире – Статую Единства.

Праздники и памятные даты 31 октября

31 октября в Украине и мире отмечают Хэллоуин. Подробнее об истории праздника.

Также сегодня: Международный день экономии и Всемирный день сбережений, Всемирный день городов, Международный день Черного моря, День волшебства, Всемирный день лемура (последняя пятница октября), протестантские церкви отмечают День Реформации.

31 октября в истории

31 октября 1517 года католический священник Мартин Лютер обнародовал 95 тезисов против индульгенций. Подробнее.

31 октября 1922 года Бенито Муссолини стал премьер-министром Италии. Подробнее.

Дуче Бенито Муссолини
Бенито Муссолини. Фото: Library of Congress

31 октября 1941 года завершили создание монумента четырем президентам США на горе Рашмор. Подробнее.

31 октября 1984 года премьер-министр Индии Индира Ганди погибла от рук своих телохранителей. Подробнее.

31 октября 1999 года в Украине состоялся первый тур выборов президента, по результатам которого действующий президент Леонид Кучма смог вывести во второй тур с собой наиболее выгодного из возможных кандидатов – коммуниста Петра Симоненко. Подробнее.

31 октября 2018 года в Индии открыли самую высокую статую в мире — Статую Единства. Подробнее.

Статуя Единства в Индии - самая высокая в мире
Фото: Снехрашмы

Церковный праздник 31 октября

31 октября чтят память апостолов от 70-ти: Стахия, Амплия, Урвана, Наркиса, Апеллия и Аристовула. Подробнее.

Народные приметы

Если птицы сидят нахохлившись – будет затяжная непогода.

Если утром идет снег, то зима будет теплой и придет нескоро.

Что нельзя делать 31 октября

Нельзя лениться.

Нельзя давать деньги взаймы.

Нельзя отказывать людям в помощи.

Автор: Оксана Горун
