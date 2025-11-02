Live
Про просування військових РФ у прикордонні Харківщини повідомляє ISW

Фронт 07:35   02.11.2025
Олена Нагорна
Зі всіх фронтів у Харківській області російські військові просунулися лише в районі Великого Бурлука, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

З посиланням на опубліковані 1 листопада геолокаційні відеозаписи аналітики стверджують, що війська РФ нещодавно просунулися у напрямку прикордонного села Амбарне.

Твердження російських мілблогерів, що військові РФ покращили позиції між Одрадним та Бологівкою, ISW не підтверджує.

На півночі Харківської області, Борівському та Куп’янському напрямках 1 листопада російські війська продовжили наступальні операції, але підтвердженого прогресу не досягли, констатують аналітики.

Російські мілблогери стверджували, що на Куп’янському напрямку військові РФ просунулися до центральної Петропавлівки та залізничної станції Куп’янськ-Вузловий, але Інститут вивчення війни це не підтверджує.

Читайте також: Ворог сьогодні, 1 листопада, не атакував на Куп’янщині: зведення ГШ на 16:00

Автор: Олена Нагорна
