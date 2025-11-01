Ворог сьогодні, 1 листопада, не атакував на Куп’янщині: зведення ГШ на 16:00
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку окупанти атакували сім разів у районах Вовчанська, Кам’янки та в напрямку Колодязного й Дворічанського.
На Куп’янському напрямку з початку доби росіяни наступальних дій не проводили.
Загалом по всій лінії фронту зафіксували 81 бій.
Нагадаємо, Інститут вивчення війни у зведенні за 31 жовтня повідомляв: військові РФ не мають просувань ані на півночі Харківщини, ані на Куп’янському напрямку. Аналітики, з посиланням на представника української бригади, констатують: удари по Бєлгородській дамбі підвищили рівень води в річках Вовча та Сіверський Донець. Це ускладнює їхнє форсування російськими військами.
