Враг сегодня, 1 ноября, не атаковал на Купянщине: сводка Генштаба на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении оккупанты атаковали семь раз в районах Волчанска, Каменки и в направлении Колодезного и Двуречанского.
На Купянском направлении с начала суток россияне наступательных действий не проводили.
Всего по всей линии фронта зафиксировали 81 бой.
Напомним, Институт изучения войны в сводке за 31 октября сообщал: у военных РФ нет продвижений ни на севере Харьковщины, ни на Купянском направлении. Аналитики, со ссылкой на представителя украинской бригады, констатируют: удары по Белгородской дамбе повысили уровень воды в реках Волчья и Северский Донец. Это усложняет их форсирование российскими войсками.
