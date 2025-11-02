О продвижении военных РФ в приграничье Харьковщины сообщает ISW
Из всех фронтов в Харьковской области российские военные продвинулись лишь в районе Великого Бурлука, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).
Со ссылкой на опубликованные 1 ноября геолокационные видеозаписи аналитики утверждают, что войска РФ недавно продвинулись в направлении приграничного села Амбарное.
Утверждение российских милблогеров, что военные РФ улучшили позиции между Отрадным и Бологовкой, ISW не подтверждает.
На севере Харьковской области, Боровском и Купянском направлениях 1 ноября российские войска продолжили наступательные операции, но подтвержденного прогресса не достигли, констатируют аналитики.
Российские милблогеры утверждали, что на Купянском направлении военные РФ продвинулись к центральной Петропавловке и к железнодорожной станции Купянск-Узловой, но Институт изучения войны это не подтверждает.
Враг сегодня, 1 ноября, не атаковал на Купянщине: сводка Генштаба на 16:00
