О продвижении военных РФ в приграничье Харьковщины сообщает ISW

Фронт 07:35   02.11.2025
Елена Нагорная
Из всех фронтов в Харьковской области российские военные продвинулись лишь в районе Великого Бурлука, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Со ссылкой на опубликованные 1 ноября геолокационные видеозаписи аналитики утверждают, что войска РФ недавно продвинулись в направлении приграничного села Амбарное.

Утверждение российских милблогеров, что военные РФ улучшили позиции между Отрадным и Бологовкой, ISW не подтверждает.

На севере Харьковской области, Боровском и Купянском направлениях 1 ноября российские войска продолжили наступательные операции, но подтвержденного прогресса не достигли, констатируют аналитики.

Российские милблогеры утверждали, что на Купянском направлении военные РФ продвинулись к центральной Петропавловке и к железнодорожной станции Купянск-Узловой, но Институт изучения войны это не подтверждает.

Читайте также: Враг сегодня, 1 ноября, не атаковал на Купянщине: сводка Генштаба на 16:00

Автор: Елена Нагорная
