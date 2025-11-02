О продвижении военных РФ в приграничье Харьковщины сообщает ISW

Из всех фронтов в Харьковской области российские военные продвинулись лишь в районе Великого Бурлука, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Со ссылкой на опубликованные 1 ноября геолокационные видеозаписи аналитики утверждают, что войска РФ недавно продвинулись в направлении приграничного села Амбарное.

Утверждение российских милблогеров, что военные РФ улучшили позиции между Отрадным и Бологовкой, ISW не подтверждает.

На севере Харьковской области, Боровском и Купянском направлениях 1 ноября российские войска продолжили наступательные операции, но подтвержденного прогресса не достигли, констатируют аналитики.

Российские милблогеры утверждали, что на Купянском направлении военные РФ продвинулись к центральной Петропавловке и к железнодорожной станции Купянск-Узловой, но Институт изучения войны это не подтверждает.