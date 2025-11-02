Уже 16 разів атакували військові РФ на Харківщині з початку доби: де йдуть бої

З початку доби військові РФ 16 разів атакували на Харківщині, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили дев’ять атак супротивника в районах населених пунктів Вовчанськ, Одрадне, Кам’янка та Дворічанське. Дотепер тривають два бої.

На Куп’янському напрямку агресор сім разів здійснював штурмові дії у районі населеного пункту Степова Новоселівка та у бік Петропавлівки, Курилівки й Піщаного.

Як повідомлялося, 12 разів атакували російські військові в Харківській області минулої доби. На Південно-Слобожанському напрямку супротивник дев’ять разів штурмував позиції українських захисників у районах Вовчанська, Кам’янки та у бік Колодязного та Дворічанського. На Куп’янському напрямку було три бойові сутички. Захисники зупинили штурмові дії росіян поблизу Піщаного.