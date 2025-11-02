Live
  • Нд 02.11.2025
  • Харків  +9°С
  • USD 41.97
  • EUR 48.51

Уже 16 разів атакували військові РФ на Харківщині з початку доби: де йдуть бої

Фронт 16:54   02.11.2025
Олена Нагорна
Уже 16 разів атакували військові РФ на Харківщині з початку доби: де йдуть бої Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

З початку доби військові РФ 16 разів атакували на Харківщині, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили дев’ять атак супротивника в районах населених пунктів Вовчанськ, Одрадне, Кам’янка та Дворічанське. Дотепер тривають два бої.

На Куп’янському напрямку агресор сім разів здійснював штурмові дії у районі населеного пункту Степова Новоселівка та у бік Петропавлівки, Курилівки й Піщаного.

Як повідомлялося, 12 разів атакували російські військові в Харківській області минулої доби. На Південно-Слобожанському напрямку супротивник дев’ять разів штурмував позиції українських захисників у районах Вовчанська, Кам’янки та у бік Колодязного та Дворічанського. На Куп’янському напрямку було три бойові сутички. Захисники зупинили штурмові дії росіян поблизу Піщаного.

Читайте також: Вибух під Харковом: по Циркунах прилетів КАБ, відомо про одного постраждалого

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Уже 16 разів атакували військові РФ на Харківщині з початку доби: де йдуть бої
Уже 16 разів атакували військові РФ на Харківщині з початку доби: де йдуть бої
02.11.2025, 16:54
Новини Харкова – головне за 2 листопада: ювілей 92-ї ОШБр у метро, фронт
Новини Харкова – головне за 2 листопада: ювілей 92-ї ОШБр у метро, фронт
02.11.2025, 16:38
Стало відомо, для чого в суботу закривали станцію метро «Перемога» в Харкові
Стало відомо, для чого в суботу закривали станцію метро «Перемога» в Харкові
02.11.2025, 07:58
Росіяни просунулися в районі села Кам’янка на Харківщині – DeepState
Росіяни просунулися в районі села Кам’янка на Харківщині – DeepState
02.11.2025, 14:24
Про просування військових РФ у прикордонні Харківщини повідомляє ISW
Про просування військових РФ у прикордонні Харківщини повідомляє ISW
02.11.2025, 07:35
Де на Харківщині відбивали атаки військових РФ – зведення Генштабу ЗСУ
Де на Харківщині відбивали атаки військових РФ – зведення Генштабу ЗСУ
02.11.2025, 08:18

Новини за темою:

02.11.2025
Де на Харківщині відбивали атаки військових РФ – зведення Генштабу ЗСУ
01.11.2025
Ворог сьогодні, 1 листопада, не атакував на Куп’янщині: зведення ГШ на 16:00
01.11.2025
16 разів атакували окупанти на Харківщині: ранкові дані Генштабу ЗСУ
31.10.2025
Де на Харківщині йдуть бої, повідомив Генштаб ЗСУ
30.10.2025
Три бої йдуть на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Уже 16 разів атакували військові РФ на Харківщині з початку доби: де йдуть бої», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2025 в 16:54;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку доби військові РФ 16 разів атакували на Харківщині, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".