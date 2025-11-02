Live
  • Вс 02.11.2025
  • Харьков  +9°С
  • USD 41.97
  • EUR 48.51

Уже 16 раз атаковали военные РФ на Харьковщине с начала суток: где идут бои

Фронт 16:54   02.11.2025
Елена Нагорная
Уже 16 раз атаковали военные РФ на Харьковщине с начала суток: где идут бои Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

С начала суток военные РФ 16 раз атаковали в Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили девять атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Отрадное, Каменка и Двуречанское. Продолжаются два боя.

На Купянском направлении агрессор семь раз осуществлял штурмовые действия в районе населенного пункта Степовая Новоселовка и в сторону Петропавловки, Куриловки и Песчаного.

Как сообщалось, 12 раз атаковали российские военные в Харьковской области за минувшие сутки. На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз штурмовал позиции украинских защитников в районах Волчанска, Каменки и в сторону Колодезного и Двуречанского. На Купянском направлении было три боевых столкновения. Защитники остановили штурмовые действия россиян вблизи Песчаного.

Читайте также: Взрыв под Харьковом: по Циркунам прилетел КАБ, известно об одном пострадавшем

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Стало известно, для чего в субботу закрывали станцию метро «Победа» в Харькове
Стало известно, для чего в субботу закрывали станцию метро «Победа» в Харькове
02.11.2025, 07:58
Новости Харькова — главное за 2 ноября: юбилей 92-й ОШБр в метро, фронт
Новости Харькова — главное за 2 ноября: юбилей 92-й ОШБр в метро, фронт
02.11.2025, 16:38
Опасная погода будет в воскресенье в Харькове и области
Опасная погода будет в воскресенье в Харькове и области
01.11.2025, 13:17
Как будут отключать свет на Харьковщине 2 ноября: график облэнерго
Как будут отключать свет на Харьковщине 2 ноября: график облэнерго
01.11.2025, 22:41
КАБы, «Шахеды» и FPV летели на Харьковщину, есть погибший — сводка Синегубова
КАБы, «Шахеды» и FPV летели на Харьковщину, есть погибший — сводка Синегубова
02.11.2025, 08:58
Уже 16 раз атаковали военные РФ на Харьковщине с начала суток: где идут бои
Уже 16 раз атаковали военные РФ на Харьковщине с начала суток: где идут бои
02.11.2025, 16:54

Новости по теме:

02.11.2025
Где на Харьковщине отбивали атаки военных РФ — сводка Генштаба ВСУ
01.11.2025
Враг сегодня, 1 ноября, не атаковал на Купянщине: сводка Генштаба на 16:00
01.11.2025
16 раз атаковали оккупанты на Харьковщине: утренние данные Генштаба ВСУ
31.10.2025
Где на Харьковщине идут бои, сообщил Генштаб ВСУ
30.10.2025
Три боя идут на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Уже 16 раз атаковали военные РФ на Харьковщине с начала суток: где идут бои», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2025 в 16:54;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала суток военные РФ 16 раз атаковали в Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".