Уже 16 раз атаковали военные РФ на Харьковщине с начала суток: где идут бои
С начала суток военные РФ 16 раз атаковали в Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили девять атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Отрадное, Каменка и Двуречанское. Продолжаются два боя.
На Купянском направлении агрессор семь раз осуществлял штурмовые действия в районе населенного пункта Степовая Новоселовка и в сторону Петропавловки, Куриловки и Песчаного.
Как сообщалось, 12 раз атаковали российские военные в Харьковской области за минувшие сутки. На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз штурмовал позиции украинских защитников в районах Волчанска, Каменки и в сторону Колодезного и Двуречанского. На Купянском направлении было три боевых столкновения. Защитники остановили штурмовые действия россиян вблизи Песчаного.
- • Дата публикации материала: 2 ноября 2025 в 16:54;