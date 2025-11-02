Взрыв под Харьковом: по Циркунам прилетел КАБ, известно об одном пострадавшем

Село Циркуны Харьковского района подверглось удару КАБом, сообщил в 16:20 2 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов.

«По предварительной информации, пострадал один человек. Медики оказывают всю необходимую помощь. Все экстренные службы задействованы в ликвидации последствий удара. Подробная информация выясняется», — пишет начальник ХОВА.

Отметим, воздушная тревога была объявлена в Харькове в 15:23. О вылетах КАБов в сторону Харьковщины мониторинговые каналы сообщали около 15:20 и 15:50. В 15:37 в Харькове и Чугуевском районе был слышен взрыв.