Вибух під Харковом: по Циркунах прилетів КАБ, відомо про одного постраждалого

Село Циркуни Харківського району зазнало удару КАБом, повідомив о 16:20 2 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«За попередньою інформацією, постраждала одна людина. Медики надають всю необхідну допомогу. Всі екстрені служби задіяні для ліквідації наслідків удару. Детальна інформація з’ясовується», – пише начальник ХОВА.

Зазначимо, повітряна тривога була оголошена в Харкові о 15:23. Про вильоти КАБів у бік Харківщини моніторингові канали повідомляли близько 15:20 та 15:50. О 15:37 у Харкові та Чугуївському районі було чутно вибух.