Вибух під Харковом: по Циркунах прилетів КАБ, відомо про одного постраждалого
Село Циркуни Харківського району зазнало удару КАБом, повідомив о 16:20 2 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«За попередньою інформацією, постраждала одна людина. Медики надають всю необхідну допомогу. Всі екстрені служби задіяні для ліквідації наслідків удару. Детальна інформація з’ясовується», – пише начальник ХОВА.
Зазначимо, повітряна тривога була оголошена в Харкові о 15:23. Про вильоти КАБів у бік Харківщини моніторингові канали повідомляли близько 15:20 та 15:50. О 15:37 у Харкові та Чугуївському районі було чутно вибух.
Читайте також: Напружений жовтень: Терехов повідомив, скільки будинків пошкодили в Харкові
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: КАБ, новини Харкова, Олег Синегубов, Циркуни;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Вибух під Харковом: по Циркунах прилетів КАБ, відомо про одного постраждалого», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2025 в 16:30;