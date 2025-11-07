Низка будинків в Харкові залишиться без газу в понеділок: адреси

10 листопада фахівці проведуть роботи на системі газопостачання в Індустріальному районі, повідомили у Харківській міській філії «Газмережі».

У зв’язку з цим тимчасово не буде послуги за адресами: проспект Індустріальний буд. 1-А, 1-А корп 110, 1-А корп 64, 1-А корп 65, 1А корп 66, 1-А корп 67, 1-А корп 7, 1-А корп 79, 1-А корп 80, 1-А корп 9, 51, 63.

Споживачів просять бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.

«Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання», – зазначили газовики.

Нагадаємо, раніше голова ХОВА Олег Синєгубов заявляв: станом на сьогодні Харківській області газу вистачає. «Це на сьогоднішній час, на цю хвилину. Далі, у нас на першому місці військові ризики. Щодо початку опалювального сезону, щодо його проходження, жодних застережень у нас немає», – сказав він під час брифінгу.

