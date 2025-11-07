Ряд домов в Харькове останется без газа в понедельник: адреса
10 ноября специалисты проведут работы по системе газоснабжения в Индустриальном районе города, сообщили в Харьковском филиале «Газсети».
В связи с этим временно не будет услуги по адресам: проспект Индустриальный дом. 1-А, 1-А корп 110, 1-А корп 64, 1-А корп 65, 1А корп 66, 1-А корп 67, 1-А корп 7, 1-А корп 79, 1-А корп 80, 1-А корп 9, 51, 6
Потребителей просят быть внимательными и перекрыть краны перед газовыми приборами.
«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – отметили газовики.
Напомним, ранее глава ХОВА Олег Синегубов заявлял: по состоянию на сегодняшний день Харьковской области газа хватает. «Это на сегодняшний день, на эту минуту. Далее у нас на первом месте военные риски. Относительно начала отопительного сезона по его прохождению никаких предостережений у нас нет», — сказал он во время брифинга.
