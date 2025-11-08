Live

Чотири черги відключень одночасно: Харківобленерго про 9 листопада

Суспільство 20:43   08.11.2025
Оксана Горун
Чотири черги відключень одночасно: Харківобленерго про 9 листопада

АТ “Харківобленерго” поінформувало, як відключатимуть електрику в місті та області 9 листопада.

“За вказівкою НЕК “Укренерго” у зв’язку зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі через ворожі обстріли у неділю, 9 листопада, з 00:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень (ГПВ). Застосовуватимуться одночасно 4 черги відключень”, – повідомили енергетики.

Вони навели орієнтовні періоди відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання:

1.1 01:00-08:00; 11:00–18:00; 21:00–24:00
1.2 01:00–08:00; 11:00–18:00; 21:00-24:00
2.1 01:00-08:00; 11:00–18:00; 21:00-24:00
2.2 01:00-08:00; 11:00–18:00; 21:00-24:00
3.1 04:00-11:00; 15:00–21:00
3.2 04:00–11:00; 15:00–21:00
4.1 04:00–11:00; 15:00–21:00
4.2 04:00–11:00; 15:00-21:00
5.1 00:00-04:00; 08:00–14:00; 18:00-24:00
5.2 00:00-04:00; 08:00–14:00; 18:00-24:00
6.1 00:00-04:00; 08:00–14:00; 18:00-24:00
6.2 00:00-04:00; 08:00–14:00; 18:00-24:00

Дізнатися свою чергу можна, вивчивши  список адрес.

Щоб зрозуміти, коли у вас буде відключення за погодинними графіками та чи є ваша вулиця/населений пункт серед відключень:

  1. Відкрийте файл із назвами вулиць та населених пунктів, знайдіть свою вулицю чи населений пункт та дізнайтеся, в якій ви черзі.
  2. Перевірте у списку, наведеному вище, час вимкнення для своєї черги. У той час, який вказано поряд із номером черги, електрики у вас не буде.

Читайте також: Що зі світлом: Харківщина серед регіонів, де найважча ситуація

Автор: Оксана Горун
