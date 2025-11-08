Чотири черги відключень одночасно: Харківобленерго про 9 листопада

АТ “Харківобленерго” поінформувало, як відключатимуть електрику в місті та області 9 листопада.

“За вказівкою НЕК “Укренерго” у зв’язку зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі через ворожі обстріли у неділю, 9 листопада, з 00:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень (ГПВ). Застосовуватимуться одночасно 4 черги відключень”, – повідомили енергетики.

Вони навели орієнтовні періоди відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання:

1.1 01:00-08:00; 11:00–18:00; 21:00–24:00

1.2 01:00–08:00; 11:00–18:00; 21:00-24:00

2.1 01:00-08:00; 11:00–18:00; 21:00-24:00

2.2 01:00-08:00; 11:00–18:00; 21:00-24:00

3.1 04:00-11:00; 15:00–21:00

3.2 04:00–11:00; 15:00–21:00

4.1 04:00–11:00; 15:00–21:00

4.2 04:00–11:00; 15:00-21:00

5.1 00:00-04:00; 08:00–14:00; 18:00-24:00

5.2 00:00-04:00; 08:00–14:00; 18:00-24:00

6.1 00:00-04:00; 08:00–14:00; 18:00-24:00

6.2 00:00-04:00; 08:00–14:00; 18:00-24:00

Дізнатися свою чергу можна, вивчивши список адрес.

Щоб зрозуміти, коли у вас буде відключення за погодинними графіками та чи є ваша вулиця/населений пункт серед відключень: