Чотири черги відключень одночасно: Харківобленерго про 9 листопада
АТ “Харківобленерго” поінформувало, як відключатимуть електрику в місті та області 9 листопада.
“За вказівкою НЕК “Укренерго” у зв’язку зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі через ворожі обстріли у неділю, 9 листопада, з 00:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень (ГПВ). Застосовуватимуться одночасно 4 черги відключень”, – повідомили енергетики.
Вони навели орієнтовні періоди відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання:
1.1 01:00-08:00; 11:00–18:00; 21:00–24:00
1.2 01:00–08:00; 11:00–18:00; 21:00-24:00
2.1 01:00-08:00; 11:00–18:00; 21:00-24:00
2.2 01:00-08:00; 11:00–18:00; 21:00-24:00
3.1 04:00-11:00; 15:00–21:00
3.2 04:00–11:00; 15:00–21:00
4.1 04:00–11:00; 15:00–21:00
4.2 04:00–11:00; 15:00-21:00
5.1 00:00-04:00; 08:00–14:00; 18:00-24:00
5.2 00:00-04:00; 08:00–14:00; 18:00-24:00
6.1 00:00-04:00; 08:00–14:00; 18:00-24:00
6.2 00:00-04:00; 08:00–14:00; 18:00-24:00
Дізнатися свою чергу можна, вивчивши список адрес.
Щоб зрозуміти, коли у вас буде відключення за погодинними графіками та чи є ваша вулиця/населений пункт серед відключень:
- Відкрийте файл із назвами вулиць та населених пунктів, знайдіть свою вулицю чи населений пункт та дізнайтеся, в якій ви черзі.
- Перевірте у списку, наведеному вище, час вимкнення для своєї черги. У той час, який вказано поряд із номером черги, електрики у вас не буде.
