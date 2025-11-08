Live

Четыре очереди отключений одновременно: Харьковоблэнерго про 9 ноября

Общество 20:43   08.11.2025
Оксана Горун
Четыре очереди отключений одновременно: Харьковоблэнерго про 9 ноября Фото: telegram Николая Бакшеева

АО «Харьковоблэнерго» проинформировало, как будут отключать электричество в городе и области 9 ноября.

«По указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме из-за вражеских обстрелов в воскресенье, 9 ноября, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО). Применятся одновременно четыре очереди отключений», — сообщили энергетики.

Они привели ориентировочные периоды отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение:

1.1 01:00-08:00; 11:00-18:00; 21:00-24:00
1.2 01:00-08:00; 11:00-18:00; 21:00-24:00
2.1 01:00-08:00; 11:00-18:00; 21:00-24:00
2.2 01:00-08:00; 11:00-18:00; 21:00-24:00
3.1 04:00-11:00; 15:00-21:00
3.2 04:00-11:00; 15:00-21:00
4.1 04:00-11:00; 15:00-21:00
4.2 04:00-11:00; 15:00-21:00
5.1 00:00-04:00; 08:00-14:00; 18:00-24:00
5.2 00:00-04:00; 08:00-14:00; 18:00-24:00
6.1 00:00-04:00; 08:00-14:00; 18:00-24:00
6.2 00:00-04:00; 08:00-14:00; 18:00-24:00

Узнать свою очередь можно, изучив список адресов.

Чтобы понять, когда у вас будет отключение по почасовым графикам и есть ли ваша улица/населенный пункт среди отключений:

  1. Откройте файл с названиями улиц и населенных пунктов, найдите свою улицу или населенный пункт и узнайте, в какой вы очереди.
  2. Проверьте в списке, приведенном выше, время отключений для своей очереди. В то время, которое указано рядом с номером очереди, электричества у вас не будет.

Читайте также: Что со светом: Харьковщина среди регионов, где самая тяжелая ситуация

Автор: Оксана Горун
