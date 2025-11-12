Міністр оборони побував на Харківщині: говорив із захисниками Вовчанська 📹

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що працював із воїнами, які тримають оборону в місті Вовчанськ.

«Відвідав командний пункт 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Говорили з командуванням підрозділу. Заслухав детальні доповіді командира щодо тактичної обстановки в смузі відповідальності, концентрації сил і засобів противника», – зазначив Шмигаль.

Він подякував особовому складу за стійкість, відвагу та професіоналізм у відбитті численних російських атак.

Відео: Денис Шмигаль

Нагадаємо, раніше про небезпеку в прикордонні Харківщини повідомив командир спецпідрозділу ГУР Міноборони «Кракен» Костянтин Немічев. Він привернув увагу до того, що окупанти перетнули кордон ще в одному місці на Куп’янщині – біля села Бологівка. Немічев відзначив, що ворог активно користується наявністю «сірої зони» вздовж кордону, яку не контролюють ані українські, ані російські війська. Також, за його даними, в росіян є невеличкі просування у Вовчанську. Захисник наголосив, що в планах ворога – з’єднати угрупування у Вовчанську та Дворічній. А всі дії, які зафіксували останнім часом можуть бути елементом підготовки до нових наступальних операцій. Сам наступ розпочнеться, за прогнозом Немічева, у випадку, якщо спроба захопити Куп’янськ зазнає невдачі.