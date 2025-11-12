Министр обороны побывал на Харьковщине: говорил с защитниками Волчанска 📹
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что работал с воинами, которые держат оборону в Волчанске.
«Посетил командный пункт 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Говорили с командованием подразделения. Заслушал подробные доклады командира по тактической обстановке в полосе ответственности, концентрации сил и средств противника», — отметил Шмыгаль.
Он поблагодарил личный состав за стойкость, отвагу и профессионализм в отражении многочисленных российских атак.
Видео: Денис Шмыгаль
Напомним, ранее об опасности в приграничье сообщил командир спецподразделения ГУР Минобороны «Кракен» Константин Немичев. Он привлек внимание к тому, что оккупанты пересекли границу еще в одном месте на Купянщине – возле села Бологовка. Немичев отметил, что враг активно пользуется наличием «серой зоны» вдоль границы, не контролируемой ни украинскими, ни российскими войсками. Также, по его данным, у россиян есть небольшие продвижения в Волчанске. Защитник подчеркнул, что в планах врага – соединить группировку в Волчанске и Двуречной. А все действия, которые зафиксировали в последнее время, могут быть элементом подготовки к новым наступательным операциям. Само наступление начнется, по прогнозу Немичева, в случае, если попытка захватить Купянск будет неудачной.
Читайте также: Что сейчас происходит в Купянске и Волчанске, рассказал Трегубов (видео)
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: волчанск, Денис Шмыгаль, оборона;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Министр обороны побывал на Харьковщине: говорил с защитниками Волчанска 📹», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 12 ноября 2025 в 12:15;