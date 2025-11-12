Live

Министр обороны побывал на Харьковщине: говорил с защитниками Волчанска 📹

Фронт 12:15   12.11.2025
Виктория Яковенко
Министр обороны побывал на Харьковщине: говорил с защитниками Волчанска 📹 Скриншот

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что работал с воинами, которые держат оборону в Волчанске.

«Посетил командный пункт 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Говорили с командованием подразделения. Заслушал подробные доклады командира по тактической обстановке в полосе ответственности, концентрации сил и средств противника», — отметил Шмыгаль.

Он поблагодарил личный состав за стойкость, отвагу и профессионализм в отражении многочисленных российских атак.

Видео: Денис Шмыгаль

Напомним, ранее об опасности в приграничье сообщил командир спецподразделения ГУР Минобороны «Кракен» Константин Немичев. Он привлек внимание к тому, что оккупанты пересекли границу еще в одном месте на Купянщине – возле села Бологовка. Немичев отметил, что враг активно пользуется наличием «серой зоны» вдоль границы, не контролируемой ни украинскими, ни российскими войсками. Также, по его данным, у россиян есть небольшие продвижения в Волчанске. Защитник подчеркнул, что в планах врага – соединить группировку в Волчанске и Двуречной. А все действия, которые зафиксировали в последнее время, могут быть элементом подготовки к новым наступательным операциям. Само наступление начнется, по прогнозу Немичева, в случае, если попытка захватить Купянск будет неудачной.

Читайте также: Что сейчас происходит в Купянске и Волчанске, рассказал Трегубов (видео)

 

Автор: Виктория Яковенко
