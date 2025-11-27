Live

Де сьогодні атакували росіяни, один бій триває на Харківщині: дані Генштабу

Фронт 16:42   27.11.2025
Вікторія Яковенко
Де сьогодні атакували росіяни, один бій триває на Харківщині: дані Генштабу Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог три рази атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Амбарного та Дворічанського.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили чотири ворожі атаки у напрямку населених пунктів Мала Шапківка, Піщане, Новоплатонівка, ще один бій триває.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 112 боїв.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що ЗСУ просунулись на Борівському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 26 листопада, свідчать про те, що українські війська нещодавно утримували передові позиції в центральній Богуславці (на північ від Борової) – районі, де, за попередніми даними джерел РФ, зберігалася присутність російських військ.

Читайте також: Удар по фермі на Харківщині, де загинули тисячі свиней: відомі збитки

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Де сьогодні атакували росіяни, один бій триває на Харківщині: дані Генштабу
Де сьогодні атакували росіяни, один бій триває на Харківщині: дані Генштабу
27.11.2025, 16:42
Тіло чоловіка знайшли під час пожежі на Харківщині (фото)
Тіло чоловіка знайшли під час пожежі на Харківщині (фото)
27.11.2025, 13:23
Мати «тривожну валізку» з павербанком. Поради харків’янам від енергетиків
Мати «тривожну валізку» з павербанком. Поради харків’янам від енергетиків
27.11.2025, 14:17
Обіцяв, що ВЛК визнає непридатним: харків’янина затримали – прокуратура
Обіцяв, що ВЛК визнає непридатним: харків’янина затримали – прокуратура
27.11.2025, 12:36
Жителів Харкова та області знову попередили про небезпечну погоду
Жителів Харкова та області знову попередили про небезпечну погоду
27.11.2025, 13:10
«єВідновлення» на Харківщині: скільки нових домів купили, які регіони обирають
«єВідновлення» на Харківщині: скільки нових домів купили, які регіони обирають
27.11.2025, 12:06

Новини за темою:

25.11.2025
Один бій йде на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
24.11.2025
На Куп’янському напрямку сьогодні – без атак: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
15.11.2025
Один бій триває на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
15.11.2025
Удар з авіації та 16 атак: ранкові дані Генштабу ЗСУ про Харківщину
13.11.2025
Де сьогодні атакували окупанти на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Де сьогодні атакували росіяни, один бій триває на Харківщині: дані Генштабу», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2025 в 16:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".