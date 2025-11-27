Де сьогодні атакували росіяни, один бій триває на Харківщині: дані Генштабу

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог три рази атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Амбарного та Дворічанського.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили чотири ворожі атаки у напрямку населених пунктів Мала Шапківка, Піщане, Новоплатонівка, ще один бій триває.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 112 боїв.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що ЗСУ просунулись на Борівському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 26 листопада, свідчать про те, що українські війська нещодавно утримували передові позиції в центральній Богуславці (на північ від Борової) – районі, де, за попередніми даними джерел РФ, зберігалася присутність російських військ.