Live

Где сегодня атаковали россияне, один бой идет на Харьковщине: данные Генштаба

Фронт 16:42   27.11.2025
Виктория Яковенко
Где сегодня атаковали россияне, один бой идет на Харьковщине: данные Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении враг три раза атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Амбарного и Двуречанского.

На Купянском направлении украинские защитники отбили четыре вражеских атаки в направлении населенных пунктов Малая Шапковка, Песчаное, Новоплатоновка, еще один бой продолжается.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 112 боев.

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что ВСУ продвинулись на Боровском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 26 ноября, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно удерживали передовые позиции в центральной Богуславке (к северу от Боровой) – районе, где, по предварительным данным источников РФ, сохранялось присутствие российских войск.

Читайте также: Удар по ферме на Харьковщине, где погибли тысячи свиней: известны убытки

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Сегодня 27 ноября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 27 ноября 2025: какой праздник и день в истории
27.11.2025, 06:00
Новости Харькова – главное за 27 ноября: продвижение ВСУ, бои, обстрелы
Новости Харькова – главное за 27 ноября: продвижение ВСУ, бои, обстрелы
27.11.2025, 16:44
Молочные реки. Какой будет цена масла, творога, сметаны в Украине на Новый год
Молочные реки. Какой будет цена масла, творога, сметаны в Украине на Новый год
27.11.2025, 07:55
Сразу два района Харькова сегодня будут без газа
Сразу два района Харькова сегодня будут без газа
27.11.2025, 10:19
Пострадал 12-летний мальчик: фото обстрелянной области показала прокуратура
Пострадал 12-летний мальчик: фото обстрелянной области показала прокуратура
27.11.2025, 09:35
Где сегодня атаковали россияне, один бой идет на Харьковщине: данные Генштаба
Где сегодня атаковали россияне, один бой идет на Харьковщине: данные Генштаба
27.11.2025, 16:42

Новости по теме:

25.11.2025
Один бой идет на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00
24.11.2025
На Купянском направлении сегодня — без атак: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
15.11.2025
Один бой продолжается на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
15.11.2025
Удар из авиации и 16 атак: утренние данные Генштаба ВСУ о Харьковщине
13.11.2025
Где сегодня атаковали оккупанты на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Где сегодня атаковали россияне, один бой идет на Харьковщине: данные Генштаба», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 27 ноября 2025 в 16:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".