Где сегодня атаковали россияне, один бой идет на Харьковщине: данные Генштаба
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении враг три раза атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Амбарного и Двуречанского.
На Купянском направлении украинские защитники отбили четыре вражеских атаки в направлении населенных пунктов Малая Шапковка, Песчаное, Новоплатоновка, еще один бой продолжается.
В общем по всей линии фронта зафиксировали 112 боев.
Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что ВСУ продвинулись на Боровском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 26 ноября, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно удерживали передовые позиции в центральной Богуславке (к северу от Боровой) – районе, где, по предварительным данным источников РФ, сохранялось присутствие российских войск.
27 ноября 2025 в 16:42