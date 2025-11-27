Live

У кількох областях України запровадили аварійні відключення світла

Суспільство 11:40   27.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У кількох областях України запровадили аварійні відключення світла Фото: ХМР

У НЕК “Укренерго” повідомили, що в Сумській, Полтавській та Харківській областях почалися аварійні відключення світла. 

Відключення почалися через попередні ракетно-дронові атаки на енергетичні об’єкти, пояснили в “Укренерго”. І наголосили, що раніше опубліковані графіки планових відключень наразі не діють.

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі“, – додали в повідомленні.

Також енергетики звернулися до абонентів, які мають світло, і попросили споживати електроенергію ощадливо.

Читайте також: Відразу два райони Харкова сьогодні будуть без газу

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Якщо вам цікава новина: «У кількох областях України запровадили аварійні відключення світла», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2025 в 11:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна