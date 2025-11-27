У кількох областях України запровадили аварійні відключення світла
Фото: ХМР
У НЕК “Укренерго” повідомили, що в Сумській, Полтавській та Харківській областях почалися аварійні відключення світла.
Відключення почалися через попередні ракетно-дронові атаки на енергетичні об’єкти, пояснили в “Укренерго”. І наголосили, що раніше опубліковані графіки планових відключень наразі не діють.
“Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі“, – додали в повідомленні.
Також енергетики звернулися до абонентів, які мають світло, і попросили споживати електроенергію ощадливо.
Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: НЭК "Укрэнерго", світло, харківщина;
