У кількох областях України запровадили аварійні відключення світла

У НЕК “Укренерго” повідомили, що в Сумській, Полтавській та Харківській областях почалися аварійні відключення світла.

Відключення почалися через попередні ракетно-дронові атаки на енергетичні об’єкти, пояснили в “Укренерго”. І наголосили, що раніше опубліковані графіки планових відключень наразі не діють.

“Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі“, – додали в повідомленні.

Також енергетики звернулися до абонентів, які мають світло, і попросили споживати електроенергію ощадливо.