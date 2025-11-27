Live

В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения света

Общество 11:40   27.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения света Фото: ХГС

В НЭК «Укрэнерго» сообщили, что в Сумской, Полтавской и Харьковской областях начались аварийные отключения света. 

Отключения начались из-за предыдущих ракетно-дроновых атак на энергетические объекты, объяснили в «Укрэнерго». И подчеркнули, что ранее опубликованные графики плановых отключений на данный момент не действуют.

«Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме», – добавили в сообщении.

Также энергетики обратились к абонентам, у которых есть свет, и попросили потреблять электроэнергию бережливо.

Читайте также: Сразу два района Харькова сегодня будут без газа

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Сегодня 27 ноября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 27 ноября 2025: какой праздник и день в истории
27.11.2025, 06:00
Новости Харькова – главное за 27 ноября: продвижение ВСУ, бои, обстрелы
Новости Харькова – главное за 27 ноября: продвижение ВСУ, бои, обстрелы
27.11.2025, 11:08
Молочные реки. Какой будет цена масла, творога, сметаны в Украине на Новый год
Молочные реки. Какой будет цена масла, творога, сметаны в Украине на Новый год
27.11.2025, 07:55
Ракетный удар, проблемы с теплом и водой в Харькове — итоги 26 ноября
Ракетный удар, проблемы с теплом и водой в Харькове — итоги 26 ноября
26.11.2025, 23:00
Как будут отключать свет в Харьковской области 27 ноября — график
Как будут отключать свет в Харьковской области 27 ноября — график
26.11.2025, 22:04
«єВідновлення» на Харьковщине: сколько новых домов купили, куда переезжают
«єВідновлення» на Харьковщине: сколько новых домов купили, куда переезжают
27.11.2025, 12:06

Новости по теме:

10.11.2025
Прекратившая генерацию Змиевская ТЭС питала всю Харьковщину — Укрэнерго 📹
08.11.2025
Как будут отключать электричество завтра, 9 ноября: информация Укрэнерго
21.10.2025
Через сколько дней могут включить отопление: ожидания «Укрэнерго» (видео)
17.02.2025
Из-за атаки на энергообъекты в Украине – аварийные отключения (обновлено)
15.01.2025
Графики аварийных отключений отменили в семи областях: ситуация на Харьковщине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения света», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 27 ноября 2025 в 11:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В НЭК «Укрэнерго» сообщили, что в Сумской, Полтавской и Харьковской областях начались аварийные отключения света. ".