В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения света

В НЭК «Укрэнерго» сообщили, что в Сумской, Полтавской и Харьковской областях начались аварийные отключения света.

Отключения начались из-за предыдущих ракетно-дроновых атак на энергетические объекты, объяснили в «Укрэнерго». И подчеркнули, что ранее опубликованные графики плановых отключений на данный момент не действуют.

«Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме», – добавили в сообщении.

Также энергетики обратились к абонентам, у которых есть свет, и попросили потреблять электроэнергию бережливо.

