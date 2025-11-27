В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения света
Фото: ХГС
В НЭК «Укрэнерго» сообщили, что в Сумской, Полтавской и Харьковской областях начались аварийные отключения света.
Отключения начались из-за предыдущих ракетно-дроновых атак на энергетические объекты, объяснили в «Укрэнерго». И подчеркнули, что ранее опубликованные графики плановых отключений на данный момент не действуют.
«Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме», – добавили в сообщении.
Также энергетики обратились к абонентам, у которых есть свет, и попросили потреблять электроэнергию бережливо.
