Небезпечну погоду очікують в Харкові та області: коли

Про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області 29 листопада попередили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

«Вночі та вранці 29 листопада по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий», – пишуть синоптики.

Водіїв та пішоходів просять бути уважними та обережними.

Нагадаємо, грудень, за прогнозом синоптиків, цього року на Харківщині буде теплішим на 2 градуси. Середньомісячна температура повітря може становити 1 градус морозу, при кліматичній нормі 3 градуси нижче нуля, інформували в Регіональному центрі з гідрометеорології.