Опасную погоду ожидают в Харькове и области: когда

Общество 13:08   28.11.2025
Виктория Яковенко
Об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 29 ноября предупредили в Региональном центре по гидрометеорологии.

«Ночью и утром 29 ноября по городу и области ожидается туман, видимость 200 – 500 м. I уровень опасности, желтый», – пишут синоптики.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.

Напомним, декабрь, по прогнозу синоптиков, в этом году в Харьковской области будет теплее на 2 градуса. Среднемесячная температура воздуха может составлять 1 градус мороза, при климатической норме 3 градуса ниже нуля, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.

