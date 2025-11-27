Live

Туман и небольшой дождь. Прогноз погоды на 28 ноября в Харькове и области

Погода 19:50   27.11.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на пятницу, 28 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области местами ожидается небольшой дождь 🌧. Также прогнозируют туман 🌫, видимость составит 200 — 500 м. В течение дня будет облачная погода ☁️.
Ветер ночью прогнозируют юго-западный, днем ​​он сменится на северный, 3 – 8 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 4 до 9º тепла, днем ​​от 7 до 12° тепла.

В Харькове прогнозируют небольшой дождь. Ожидают туман 🌫, видимость составит 200 – 500 м.
Ветер ночью будет юго-западный, днем ​​он сменит направление на северное, 3 – 8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 5 – 7º тепла, днем ​​прогреется до 10 – 12° тепла.

