Туман и небольшой дождь. Прогноз погоды на 28 ноября в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на пятницу, 28 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области местами ожидается небольшой дождь 🌧. Также прогнозируют туман 🌫, видимость составит 200 — 500 м. В течение дня будет облачная погода ☁️.
Ветер ночью прогнозируют юго-западный, днем он сменится на северный, 3 – 8 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 4 до 9º тепла, днем от 7 до 12° тепла.
В Харькове прогнозируют небольшой дождь. Ожидают туман 🌫, видимость составит 200 – 500 м.
Ветер ночью будет юго-западный, днем он сменит направление на северное, 3 – 8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 5 – 7º тепла, днем прогреется до 10 – 12° тепла.
- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, туман, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
