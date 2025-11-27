Туман і дощ. Прогноз погоди на 28 листопада у Харкові й області
Прогноз погоди на п’ятницю, 28 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області місцями очікують невеликий дощ 🌧. Також прогнозують туман 🌫, видимість становитиме 200 – 500 м. Протягом дня триматиметься хмарна погода ☁️.
Вітер вночі прогнозують південно-західний, вдень він зміниться на північний, 3 – 8 м/с.
Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 4 до 9º тепла, вдень від 7 до 12° тепла.
У Харкові прогнозують невеликий дощ 🌧. Очікують туман 🌫, видимість становитиме 200 – 500 м.
Вітер вночі буде південно-західний, вдень він зміниться на північний, 3 – 8 м/с.
Температура повітря🌡 вночі становитиме 5 – 7º тепла, вдень прогріється до 10 – 12° тепла.
- Категорії: Погода, Харків; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, туман, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
27 Листопада 2025 в 19:50