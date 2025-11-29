Харків’янин, що регулярно гамселив свою жінку, сяде за ґрати

66-річний харків’янин, який систематично вчиняв домашнє насильство щодо своєї дружини, отримав підозру, повідомляє Нацполіція.

Інцидент стався у Салтівському районі Харкова: 57-річна жінка поскаржилася правоохоронцям, що її 66-річний співмешканець знущається та погрожує фізичною розправою.

Поліціянти на місці встановили, що цей чоловік неодноразово вчиняв щодо неї психологічне та фізичне домашнє насильство, за що неодноразово його притягали до адміністративної відповідальності.

За цим фактом слідчі повідомили чоловіку про підозру у домашньому насильстві. Чоловікові «світить» обмеження волі до 5 років або позбавлення волі на строк до 2 років.