Харків’янин, що регулярно гамселив свою жінку, сяде за ґрати
66-річний харків’янин, який систематично вчиняв домашнє насильство щодо своєї дружини, отримав підозру, повідомляє Нацполіція.
Інцидент стався у Салтівському районі Харкова: 57-річна жінка поскаржилася правоохоронцям, що її 66-річний співмешканець знущається та погрожує фізичною розправою.
Поліціянти на місці встановили, що цей чоловік неодноразово вчиняв щодо неї психологічне та фізичне домашнє насильство, за що неодноразово його притягали до адміністративної відповідальності.
За цим фактом слідчі повідомили чоловіку про підозру у домашньому насильстві. Чоловікові «світить» обмеження волі до 5 років або позбавлення волі на строк до 2 років.
Читайте також: Воюють із померлими. У Харкові росіяни вдарили КАБом по цвинтарю
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: домашнє насильство, Нацполіція;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Харків’янин, що регулярно гамселив свою жінку, сяде за ґрати», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2025 в 15:10;