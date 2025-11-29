Live

Харьковчанин, регулярно лупивший свою жену, сядет за решетку

Происшествия 15:10   29.11.2025
Оксана Якушко
Харьковчанин, регулярно лупивший свою жену, сядет за решетку

66-летний харьковчанин, систематически совершавший домашнее насилие по отношении к своей жене, получил подозрение, сообщает Нацполиция.

Инцидент произошел в Салтовском районе Харькова: 57-летняя женщина пожаловалась правоохранителям, что ее 66-летний сожитель издевается и угрожает физической расправой.

Полицейские на месте установили, что этот мужчина неоднократно совершал по отношению к ней психологическое и физическое домашнее насилие, за что неоднократно его привлекали к административной ответственности.

По этому факту следователи сообщили мужчине о подозрении в домашнем насилии. Мужчине «светит» ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы сроком до 2 лет.

Читайте также: Воюют с умершими. В Харькове россияне ударили КАБом по кладбищу

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Воюют с умершими. В Харькове россияне ударили КАБом по кладбищу
Воюют с умершими. В Харькове россияне ударили КАБом по кладбищу
29.11.2025, 11:55
Новости Харькова – главное за 29 ноября: двое погибших и пятеро пострадавших
Новости Харькова – главное за 29 ноября: двое погибших и пятеро пострадавших
29.11.2025, 16:33
Взрывы прогремели в Харькове: были перепады электроэнергии, есть пострадавший
Взрывы прогремели в Харькове: были перепады электроэнергии, есть пострадавший
28.11.2025, 21:20
Стало известно, сколько жителей Харькова без отопления из-за удара россиян
Стало известно, сколько жителей Харькова без отопления из-за удара россиян
29.11.2025, 13:17
Почти 8 тысяч семей без света на утро 29 ноября в Харьковской области
Почти 8 тысяч семей без света на утро 29 ноября в Харьковской области
29.11.2025, 10:05
Где сейчас идут бои на Харьковщине — Генштаб ВСУ
Где сейчас идут бои на Харьковщине — Генштаб ВСУ
29.11.2025, 16:28

Новости по теме:

26.11.2025
16 дней против насилия: фотовыставка «Ее_история» открылась в центре Харькова
16.10.2025
Харьковчанин выставил из квартиры жену с ребенком: что смогла сделать полиция
23.09.2025
Мужчина регулярно бил жену в Харькове – ему светит срок
14.09.2025
По-пьяни бил жену: злостный домашний тиран в Харькове может сесть в тюрьму
12.08.2025
Домашний тиран разбушевался в Харькове: женщину пришлось забирать из квартиры


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Харьковчанин, регулярно лупивший свою жену, сядет за решетку», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 29 ноября 2025 в 15:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "66-летний харьковчанин, систематически совершавший домашнее насилие по отношении к своей жене, получил подозрение, сообщает Нацполиция.".