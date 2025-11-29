Харьковчанин, регулярно лупивший свою жену, сядет за решетку

66-летний харьковчанин, систематически совершавший домашнее насилие по отношении к своей жене, получил подозрение, сообщает Нацполиция.

Инцидент произошел в Салтовском районе Харькова: 57-летняя женщина пожаловалась правоохранителям, что ее 66-летний сожитель издевается и угрожает физической расправой.

Полицейские на месте установили, что этот мужчина неоднократно совершал по отношению к ней психологическое и физическое домашнее насилие, за что неоднократно его привлекали к административной ответственности.

По этому факту следователи сообщили мужчине о подозрении в домашнем насилии. Мужчине «светит» ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы сроком до 2 лет.