Вночі до 2 морозу. Прогноз погоди на 30 листопада у Харкові й області
Прогноз погоди на неділю, 30 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області день пройде без істотних опадів🌤.
Вночі та вранці прогнозують густий туман🌫, видимість👀 200 – 500 м. Вдень ймовірна мінлива хмарність🌥.
Вітер буде східний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 2° морозу❄️ до 3º тепла,
вдень від 3 до 8° тепла.
У Харкові день пройде без істотних опадів🌤.
Вночі та вранці очікують туман🌫, видимість👀 становитиме 200 – 500 м.
Вітер очікують східний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі становитиме 1 – 3° тепла, вдень прогріється до 5 –7° тепла.
Читайте також: Воюють із померлими. У Харкові росіяни вдарили КАБом по цвинтарю
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Вночі до 2 морозу. Прогноз погоди на 30 листопада у Харкові й області», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2025 в 20:33;