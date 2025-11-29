Вночі до 2 морозу. Прогноз погоди на 30 листопада у Харкові й області

Прогноз погоди на неділю, 30 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області день пройде без істотних опадів🌤.

Вночі та вранці прогнозують густий туман🌫, видимість👀 200 – 500 м. Вдень ймовірна мінлива хмарність🌥.

Вітер буде східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 2° морозу❄️ до 3º тепла,

вдень від 3 до 8° тепла.

У Харкові день пройде без істотних опадів🌤.

Вночі та вранці очікують туман🌫, видимість👀 становитиме 200 – 500 м.

Вітер очікують східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 1 – 3° тепла, вдень прогріється до 5 –7° тепла.