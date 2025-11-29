Ночью до 2 мороза. Прогноз погоды на 30 ноября в Харькове и области

Прогноз погоды на воскресенье, 30 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области день пройдет без существенных осадков.

Ночью и утром прогнозируют густой туман, видимость 200 – 500 м. Днем возможна переменная облачность.

Ветер будет восточный, 5 – 10 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 2° мороза❄️ до 3º тепла,

днем от 3 до 8° тепла.

В Харькове день пройдет без существенных осадков.

Ночью и утром ожидают туман, видимость составит 200 – 500 м.

Ветер ожидают восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1 – 3° тепла, днем ​​прогреется до 5 –7° тепла.