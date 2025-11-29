Ночью до 2 мороза. Прогноз погоды на 30 ноября в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на воскресенье, 30 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области день пройдет без существенных осадков.
Ночью и утром прогнозируют густой туман, видимость 200 – 500 м. Днем возможна переменная облачность.
Ветер будет восточный, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 2° мороза❄️ до 3º тепла,
днем от 3 до 8° тепла.
В Харькове день пройдет без существенных осадков.
Ночью и утром ожидают туман, видимость составит 200 – 500 м.
Ветер ожидают восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит 1 – 3° тепла, днем прогреется до 5 –7° тепла.
Читайте также: Воюют с умершими. В Харькове россияне ударили КАБом по кладбищу
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Ночью до 2 мороза. Прогноз погоды на 30 ноября в Харькове и области», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 29 ноября 2025 в 20:33;