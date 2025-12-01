Live

Виявили порушення: на Харківщині демонтують понад 700 рекламних щитів

Суспільство 10:05   01.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Виявили порушення: на Харківщині демонтують понад 700 рекламних щитів Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

У “Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області” повідомили, що в регіоні фахівці виявили 738 рекламних щитів, які встановлені без дозволу. Тепер їх мають демонтувати.

“Вони встановлені з порушенням вимог Типових правил розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2012 року № 1135, а також положень статті 16 Закону України “Про рекламу”, – пояснили в повідомленні.

Тепер всі такі рекламні щити повинні прибрати. На банерах, які підлягають демонтажу, розмістять відповідні оголошення.

“Власники рекламних конструкцій можуть звернутися до Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області щодо їх добровільного демонтажу до 25 грудня 2025 року”, – уточнили у службі.

Якщо це не встигнуть зробити до зазначеного терміну, фахівці демонтують їх самостійно.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
