Выявили нарушения: на Харьковщине демонтируют более 700 рекламных щитов
В «Службе обновления и развития инфраструктуры в Харьковской области» сообщили, что в регионе специалисты выявили 738 рекламных щитов, которые установлены без разрешения. Теперь их должны демонтировать.
«Они установлены с нарушением требований Типовых правил размещения наружной рекламы вне населенных пунктов, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 05 декабря 2012 года № 1135, а также положений статьи 16 Закона Украины «О рекламе», – объяснили в сообщении.
Исходя из этого, все такие рекламные щиты должны убрать. На банерах, которые подлежат демонтажу, разместят соответствующие объявления.
«Владельцы рекламных конструкций могут обратиться в Службу восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области по их добровольному демонтажу до 25 декабря 2025 года», – уточнили в службе.
Если же это не успеют сделать до указанного срока, специалисты демонтируют их самостоятельно.
