Более долговечные латки на дорогах Харьковщины обещают в Службе восстановления
Резкое потепление в начале марта позволило начать ремонт дорог Харьковщины горячими асфальтобетонными смесями. Именно такие материалы, утверждают в Службе восстановления и развития инфраструктуры, являются наиболее оптимальным и долговечным решением для закрытия ям.
Речь о дорогах государственного значения, на основных участках которых в настоящее время работают 13 бригад подрядных организаций.
Приоритет — наиболее загруженные и стратегически важные пути. В частности, сразу четыре бригады трудятся на киевском направлении. Продолжается ремонт на днепропетровском направлении (так называемой «бетонке»), на змиевском — вблизи поселка Безлюдовка, а также на дороге Р-78 возле Балаклеи.
Видео: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
Особое внимание — восстановлению проезда на важном военно-логистическом маршруте Лозовая — Близнюки — Барвенково. Там работают три бригады.
«На тех участках, где специалисты определили нецелесообразность ямочного ремонта, начаты подготовительные мероприятия к сплошному ремонту. Сегодня на отдельных отрезках уже выполняют фрезерование — срезку изношенного дорожного покрытия для дальнейшего устройства нового слоя асфальтобетона», — рассказали в ведомстве.
В ближайших планах — увеличить количество бригад и дорожной техники. Это позволит нарастить темпы работ и начать сплошной ремонт участков вблизи Жихоря.
Как сообщала МГ «Объектив», в основном дороги на Харьковщине с начала полномасштабного вторжения РФ только латают. Однако в некоторых случаях проводят основательные работы. Почему, объяснил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Новости по теме:
Категории: Общество, Харьков; Теги: дороги, новости Харькова, ремонт дорог, Служба восстановления и развития инфраструктуры;
