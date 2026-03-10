Live

Более долговечные латки на дорогах Харьковщины обещают в Службе восстановления

Общество 17:30   10.03.2026
Елена Нагорная
Более долговечные латки на дорогах Харьковщины обещают в Службе восстановления Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Резкое потепление в начале марта позволило начать ремонт дорог Харьковщины горячими асфальтобетонными смесями. Именно такие материалы, утверждают в Службе восстановления и развития инфраструктуры, являются наиболее оптимальным и долговечным решением для закрытия ям.

Речь о дорогах государственного значения, на основных участках которых в настоящее время работают 13 бригад подрядных организаций.

Приоритет — наиболее загруженные и стратегически важные пути. В частности, сразу четыре бригады трудятся на киевском направлении. Продолжается ремонт на днепропетровском направлении (так называемой «бетонке»), на змиевском — вблизи поселка Безлюдовка, а также на дороге Р-78 возле Балаклеи.

Видео: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Особое внимание — восстановлению проезда на важном военно-логистическом маршруте Лозовая — Близнюки — Барвенково. Там работают три бригады.

Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

«На тех участках, где специалисты определили нецелесообразность ямочного ремонта, начаты подготовительные мероприятия к сплошному ремонту. Сегодня на отдельных отрезках уже выполняют фрезерование — срезку изношенного дорожного покрытия для дальнейшего устройства нового слоя асфальтобетона», — рассказали в ведомстве.

Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

В ближайших планах — увеличить количество бригад и дорожной техники. Это позволит нарастить темпы работ и начать сплошной ремонт участков вблизи Жихоря.

Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Как сообщала МГ «Объектив», в основном дороги на Харьковщине с начала полномасштабного вторжения РФ только латают. Однако в некоторых случаях проводят основательные работы. Почему, объяснил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Читайте также: «Состояние дорог – ужасное»: когда в Харькове начнут ремонтировать магистрали

Автор: Елена Нагорная
Популярно
«Ну, что это такое?» – Терехов о мобилизации и ТЦК в Харькове
«Ну, что это такое?» – Терехов о мобилизации и ТЦК в Харькове
09.03.2026, 11:24
Новости Харькова — главное за 10 марта: город ночью был под атакой РФ
Новости Харькова — главное за 10 марта: город ночью был под атакой РФ
10.03.2026, 16:47
На Харьковщине часть электричек не курсируют или меняют маршруты
На Харьковщине часть электричек не курсируют или меняют маршруты
10.03.2026, 07:35
Сегодня 10 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 10 марта 2026: какой праздник и день в истории
10.03.2026, 06:00
«Шахеды» летели на жилые кварталы Харькова: как уничтожают вражеские БпЛА
«Шахеды» летели на жилые кварталы Харькова: как уничтожают вражеские БпЛА
10.03.2026, 13:47
Взяли больного щенка, лечили, но тщетно: в Харькове — случай бешенства
Взяли больного щенка, лечили, но тщетно: в Харькове — случай бешенства
10.03.2026, 18:03

Новости по теме:

04.03.2026
Капитальный ремонт дорог на Харьковщине: когда его проводят, пояснили в ХОВА
02.03.2026
На окружной и Киевской трассе латают ямы: дорожники вспомнили про Евро-2012
02.03.2026
Что творится с дорогой на выезде из Харькова, починят ли ее, сообщил Гололобов
24.02.2026
Два БпЛА влетели ночью в киевскую трассу на Харьковщине: что с проездом (фото)
19.02.2026
Непогода на Харьковщине: ситуация на дорогах, в пятницу также будет опасно


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Более долговечные латки на дорогах Харьковщины обещают в Службе восстановления», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 10 марта 2026 в 17:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Резкое потепление в начале марта позволило начать ремонт дорог Харьковщины горячими асфальтобетонными смесями.".