Live

Більш довговічні латки на дорогах Харківщини обіцяють у Службі відновлення

Суспільство 17:30   10.03.2026
Олена Нагорна
Більш довговічні латки на дорогах Харківщини обіцяють у Службі відновлення Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

Різке потепління на початку березня дозволило розпочати ремонт доріг Харківщини гарячими асфальтобетонними сумішами. Саме такі матеріали, стверджують у Службі відновлення та розвитку інфраструктури, є найбільш оптимальним та довговічним рішенням для закриття ям.

Йдеться про дороги державного значення, на основних ділянках яких нині працюють 13 бригад підрядних організацій.

Пріоритет – найбільш завантажені та стратегічно важливі шляхи. Зокрема, одразу чотири бригади працюють на київському напрямку. Триває ремонт на дніпропетровському напрямку (так званій «бетонці»), на зміївському – поблизу селища Безлюдівка, а також на дорозі Р-78 поблизу Балаклії.

Відео: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

Особлива увага – відновленню проїзду на важливому військово-логістичному маршруті Лозова – Близнюки – Барвінкове. Там працюють три бригади.

Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

“На тих ділянках, де фахівці визначили недоцільність ямкового ремонту, розпочато підготовчі заходи до суцільного ремонту. Сьогодні на окремих відрізках уже виконують фрезерування – зрізання зношеного дорожнього покриття для подальшого влаштування нового шару асфальтобетону”, – розповіли у відомстві.

Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

У найближчих планах – збільшити кількість бригад та дорожньої техніки. Це дозволить наростити темпи робіт та розпочати суцільний ремонт ділянок поблизу Жихоря.

Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, переважно дороги на Харківщині з початку повномасштабного вторгнення РФ лише латають. Однак у деяких випадках проводять ґрунтовні роботи. Чому, пояснив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Читайте також: «Стан доріг – жахливий»: коли у Харкові почнуть ремонтувати автомагістралі

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Взяли хворе цуценя, лікували, але марно: у Харкові – випадок сказу
Взяли хворе цуценя, лікували, але марно: у Харкові – випадок сказу
10.03.2026, 18:03
“Шахеди” летіли на житлові квартали Харкова: як нищать ворожі БпЛА (відео)
“Шахеди” летіли на житлові квартали Харкова: як нищать ворожі БпЛА (відео)
10.03.2026, 13:47
На Харківщині жорстоко побили чоловіка – поліція з’ясувала, що сталося
На Харківщині жорстоко побили чоловіка – поліція з’ясувала, що сталося
10.03.2026, 14:22
Напади тварин на жителів Харківщини: відома статистика з початку року
Напади тварин на жителів Харківщини: відома статистика з початку року
10.03.2026, 14:53
РФ вигадала фейк про “загибель жіночого батальйону БпЛА під Куп’янськом” – ЦПД
РФ вигадала фейк про “загибель жіночого батальйону БпЛА під Куп’янськом” – ЦПД
10.03.2026, 16:17
Вимагала “відкат” від підрядника: підозрюють чиновницю Харківської міськради
Вимагала “відкат” від підрядника: підозрюють чиновницю Харківської міськради
10.03.2026, 13:17

Новини за темою:

04.03.2026
Капітальний ремонт доріг на Харківщині: коли його проводять, пояснили у ХОВА
02.03.2026
На окружній та Київській трасі латають ями: дорожники згадали про Євро-2012
02.03.2026
Що коїться з дорогою на виїзді з Харкова, чи полагодять її: дані Гололобова
24.02.2026
Два БпЛА влетіли вночі в київську трасу на Харківщині: що з проїздом (фото)
19.02.2026
Негода на Харківщині: ситуація на дорогах, у п’ятницю також буде небезпечно


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Більш довговічні латки на дорогах Харківщини обіцяють у Службі відновлення», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2026 в 17:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Різке потепління на початку березня дозволило розпочати ремонт доріг Харківщини гарячими асфальтобетонними сумішами.".