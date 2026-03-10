Більш довговічні латки на дорогах Харківщини обіцяють у Службі відновлення

Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

Різке потепління на початку березня дозволило розпочати ремонт доріг Харківщини гарячими асфальтобетонними сумішами. Саме такі матеріали, стверджують у Службі відновлення та розвитку інфраструктури, є найбільш оптимальним та довговічним рішенням для закриття ям.

Йдеться про дороги державного значення, на основних ділянках яких нині працюють 13 бригад підрядних організацій.

Пріоритет – найбільш завантажені та стратегічно важливі шляхи. Зокрема, одразу чотири бригади працюють на київському напрямку. Триває ремонт на дніпропетровському напрямку (так званій «бетонці»), на зміївському – поблизу селища Безлюдівка, а також на дорозі Р-78 поблизу Балаклії.

Відео: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

Особлива увага – відновленню проїзду на важливому військово-логістичному маршруті Лозова – Близнюки – Барвінкове. Там працюють три бригади.

“На тих ділянках, де фахівці визначили недоцільність ямкового ремонту, розпочато підготовчі заходи до суцільного ремонту. Сьогодні на окремих відрізках уже виконують фрезерування – зрізання зношеного дорожнього покриття для подальшого влаштування нового шару асфальтобетону”, – розповіли у відомстві.

У найближчих планах – збільшити кількість бригад та дорожньої техніки. Це дозволить наростити темпи робіт та розпочати суцільний ремонт ділянок поблизу Жихоря.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, переважно дороги на Харківщині з початку повномасштабного вторгнення РФ лише латають. Однак у деяких випадках проводять ґрунтовні роботи. Чому, пояснив начальник ХОВА Олег Синєгубов.