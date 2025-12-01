Ворог просунувся на Харківщині, заявив DeepState: мапа

Аналітики DeepState повідомляють про просування військових РФ у Харківській області.

За даними проєкту, росіяни мають успіхи поблизу селища Дворічанське у Куп’янському районі.

Також аналітики підбили підсумки листопада. Вони інформують, що в останній місяць осені ворог окупував 505 кв км української території — це майже вдвічі більше, ніж у вересні.

«Черговий важкий листопад, як і рік тому, де ворог зумів просунутися у багатьох місцях. Найбільше ворог мав успіх у районі Гуляйполя — 40% всіх просувань. По решті напрямків просування без аномалій за винятком Сіверська, де відбулася активізація ворога. А також, Одрадне-Амбарне (Харківська область), де ймовірно частина просувань взагалі відбувалася в кінці жовтня. Але через брехню, встановити це вчасно було важко», – пишуть в DeepState.

Всього ж, додали осінтери, за листопад окупанти провели 5990 штурмових дій — за цей рік це найбільший місячний показник.