Враг продвинулся на Харьковщине, заявил DeepState: карта

Аналитики DeepState сообщают о продвижении военных РФ на Харьковщине.

По данным проекта, россияне имеют успехи вблизи поселка Двуречанское в Купянском районе.

Также аналитики подвели итоги ноября. Они информируют, что в последний месяц осени враг оккупировал 505 кв км украинской территории — это почти вдвое больше, чем в сентябре.

«Очередной тяжелый ноябрь, как и год назад, где враг сумел продвинуться во многих местах. Больше всего враг имел успех в районе Гуляйполя — 40% всех продвижений. По остальным направлениям продвижения без аномалий за исключением Северска, где произошла активизация врага. А также, Отрадное-Амбарное (Харьковская область), где вероятно часть продвижений вообще происходила в конце октября. Но из-за лжи установить это вовремя было трудно», — пишут в DeepState.

Всего же, добавили осинтеры, за ноябрь оккупанты провели 5990 штурмовых действий — за этот год это самый большой месячный показатель.